Tragedia Leicester – Il cordoglio dei tifosi dopo l’incidente in elicottero del

Tragedia Leicester - parla mister Puel : “io sto bene - ma sono terribilmente triste” : Claude Puel ha parlato della Tragedia che ha visto protagonista il patron del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha “E’ una Tragedia per il club, il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari e voglio rassicurare tutti quelli che si sono preoccupati per me. sono terribilmente triste ma sto bene“. Claude Puel, allenatore del Leicester, ha voluto tranquillizzare tutti in merito alla sua presenza sul velivolo schiantatosi ...

Tragedia Leicester - il presidente muore in un terribile incidente aereo : Sarebbe dovuto essere un tradizionale sabato di Premier League in Gran Bretagna, ma, invece, quello di ieri, 27 ottobre 2018, si è trasformato in una vera e propria Tragedia per la societa' sportiva del Leicester. La piccola citta' inglese e i suoi supporters, infatti, sono stati colpiti dalla sciagura che ha causato la morte del loro presidente, Vichai Srivaddhanaprabha, che ha perso la vita in un incidente aereo. Il racconto dei fatti Era da ...

Tragedia Leicester - arrivano le prime conferme ufficiali : Srivaddhanaprabha era a bordo dell’elicottero : Vichai Srivaddhanaprabha si trovava a bordo dell’elicottero che si è schiantato poco fuori dal King Power Stadium Il presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, era a bordo dell’elicottero che si è schiantato ieri all’esterno del King Power Stadium dopo il match di Premier League tra le ‘Foxes’ e il West Ham. Lo conferma alla Bbc una fonte vicina alla famiglia dell’imprenditore thailandese. Non è ...

Tragedia Leicester : il cordoglio sui social per Srivaddhanaprabha - FOTO : Tragedia Leicester City: il presidente Srivaddhanaprabha morto in un incidente in elicottero. Sui social il cordoglio del mondo del calcio.

Calcio - Tragedia per il Leicester : dopo la partita cade e va in fiamme elicottero con a bordo il patron : Doveva essere un normale sabato di Premier League in Inghilterra. E invece si è trasformato di colpo in una catastrofe per il Leicester, la città inglese e i suoi tifosi. Poco dopo il fischio finale del match pareggiato in casa 1-1 contro il West Ham, l’elicottero sul quale viaggiava Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del club inglese entrato di diritto nella storia del Calcio per aver vinto nel 2016 contro ogni pronostico la Premier League ...

Tragedia per il Leicester - si schianta fuori lo stadio l'elicottero del padrone - Vichai Srivaddhanaprabha : Tragedia per il Leicester, la squadra che nel 2016, con un campionato straordinario sotto la guida dell'italiano Claudio Ranieri, conquistò la Premier League. Al termine della partita in casa contro il West Ham terminata 1 a 1, l'elicottero del proprietario, il miliardario thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all'esterno del King Power Stadium. "Lui era a bordo", hanno confermato, dopo l'iniziale incertezza, fonti ...

Tragedia a Leicester : si schianta elicottero del presidente del Football Club [VIDEO] : Tragedia a Leicester: l’elicottero sulla quale viaggiava il proprietario del Football Club, Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato nel parcheggio dello stadio. Era da poco finita la partita contro il West Ham, quando il velivolo che si era appena alzato in volo, è caduto ed è stato avvolto dalle fiamme. Secondo i media britannici il presidente del Leicester era a bordo dell’elicottero. Non si sa ancora chi altro fosse a bordo del ...

Tragedia Leicester – Quattro i morti dopo lo schianto dell’elicottero - tra le vittime anche il patron Srivaddhanaprabha : Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente del club e uno dei figli sarebbero rimasti uccisi insieme ai piloti dopo lo schianto dell’elicottero Le notizie si rincorrono, trovando via via sempre più fondamento. Lo schianto dell’elicottero nel parcheggio dello stadio del Leicester ha provocato la morte di Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del club e del velivolo, oltre che quella dei piloti e di uno dei figli ...

Tragedia Leicester – Spente le fiamme : le IMMAGINI del terribile schianto dell’elicottero del presidente [GALLERY] : Le spaventose IMMAGINI dello schianto dell’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester Uno spaventoso boato, fumo e fiamme hanno squarciato questo sabato sera di fine ottobre con una terribile e straziante notizia: l’elicottero del presidente del Leicester è crollato a pochi metri dal King Power Stadium. E’ stata confermata la presenza a bordo dell’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabha, ...

Tragedia Leicester - si schianta e prende fuoco l’elicottero del presidente : immagini terribili : L’elicottero del presidente del Leicester City Football Club, Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all’esterno del King Power Stadium e ha preso fuoco. Non è ancora stato confermato chi fosse all’interno del velivolo, anche se Srivaddhanaprabha era solito lasciare lo stadio in elicottero e poco prima era alla partita. La zona è stata è stata chiusa, […] L'articolo Tragedia Leicester, si schianta e prende fuoco ...

Tragedia Leicester – Crolla l’elicottero del presidente : le prime parole dal club : L’elicottero del presidente del Leicester si schianta a pochi metri dal King Power Stadium: le prime parole di un portavoce del club Una terrificante notizia ha lasciato tutti senza parole in questo sabato sera di fine ottobre: l’elicottero del presidente del Leicester si è schiantato a pochi metri dal King Power Stadium, dove era da poco terminata la sfida tra i padroni di casa contro il West Ham. E’ stata confermata la ...

Tragedia a Leicester - si schianta elicottero fuori dallo stadio : a bordo il patron del club inglese con la figlia : Secondo alcuni testimoni l'elicottero si sarebbe schiantato subito dopo il decollo, nel parcheggio dello stadio, circa mezz'ora dopo la fine del mach contro il West Ham terminato 1-1. Il velivolo ha ...