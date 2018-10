Tragedia a Leicester | si schianta elicottero del presidente del Football Club VIDEO

meteoweb.eu

: Una terribile tragedia. Tutti i miei pensieri in questo momento vanno alla grande famiglia del @LCFC. All my though… - PIERPARDO : Una terribile tragedia. Tutti i miei pensieri in questo momento vanno alla grande famiglia del @LCFC. All my though… - LI_SoloRAYA : Tragedia Leicester, morto il presidente e l’equipaggio - ingrogna : RT @GliAutogol: In pochi anni passi dal sogno a una tragedia così.. Vicini al #Leicester e ai suoi tifosi Una preghiera per il suo presiden… -

(Di domenica 28 ottobre 2018): l’sulla quale viaggiava il proprietario del, Vichai Srivaddhanaprabha, si èto nel parcheggio dello stadio. Era da poco finita la partita contro il West Ham, quando il velivolo che si era appena alzato in volo, è caduto ed è stato avvolto dalle fiamme. Secondo i media britannici ildelera a bordo dell’. Non si sa ancora chi altro fosse a bordo del velivolo. Circa un’ora dopo la fine della partita l’è decollato dal campo e si èto a 200 metri di distanza. Il miliardario thailandese, che aveva comprato ilper 57 milioni nel 2012, ha costruito la sua fortuna nel retail e i suoi negozi duty-free King Power sono in ogni aeroporto del Paese asiatico., siL'articolo: si...