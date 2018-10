Tra Genoa e Udinese | emozioni e girandola di gol | finisce 2-2

Serie A - termina la nona giornata con un pareggio senza reti Tra Sassuolo e Sampdoria. Juve ancora in testa nonostante il pareggio casalingo con il Genoa : Si chiude con uno 0-0 tra due delle rivelazioni di questo inizio campionato di Serie A, il Sassuolo e la Sampdoria, la nona giornata di questa stagione, la prima dopo la recente sosta per le Nazionali. giornata che vede ancora in testa la Juventus nonostante il pareggio casalingo dei bianconeri contro il Genoa per 1-1 (al vantaggio di Cristiano Ronaldo risponde Bessa, con Piatek a secco dopo essere andato a segno in tutti i match sinora ...

Il Napoli Travolge l’Udinese e va a meno quattro Classifica La Juve si ferma col Genoa - 1-1 : Alla Dacia Arena gli azzurri controllano la partita e approfittano al meglio del pareggio bianconero contro il Genoa

JUVENTUS GENOA / Streaming video e diretta tv : arbiTra La Penna. Orario - quote e probabili formazioni : diretta JUVENTUS GENOA, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita che si gioca al'Allianz Stadium nella nona giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Juventus-Genoa - i convocati di Allegri : due assenti Tra i bianconeri : Terminata la sosta delle Nazionali, la Juventus tornerà domani alle ore 18 contro il Genoa di Juric in uno degli anticipi della nona giornata di Serie A. Il tecnico Massimiliano Allegri dopo la conferenza stampa ha guidato la squadra bianconera durante la rifinitura, finita la quale ha reso noto anche la lista dei giocatori convocati […] L'articolo Juventus-Genoa, i convocati di Allegri: due assenti tra i bianconeri proviene da Serie A ...

Un Bidone è per sempre : Mauro Boselli - flop Tra Genoa e Palermo : Mauro Boselli il 13 gennaio 2011 si trasferisce alla società italiana del Genoa in prestito con diritto di riscatto. Esordisce in Serie A il 6 marzo in trasferta contro l’Inter: entra negli ultimi finali e trova anche il primo gol nella sconfitta per 5-2. L’8 maggio successivo, in occasione del Derby della Lanterna numero 104, segna al 96′ il gol del definitivo 2-1 per i grifoni, contribuendo alla retrocessione in Serie B ...

Genoa : frode sportiva - proseguono le indagini della magisTratura polacca : Prosegue l’indagine polacca sul trasferimento Petar Brlek dal Wisla Cracovia al Genoa nell’estate del 2017. L’accusa nei confronti del club rossoblù è di frode sportiva, assegni scoperti per 800 mila euro. La dirigenza rossoblu si è dichiarata tranquilla e sicura di poter dimostrare la propria estraneità alle accuse. Vediamo come finirà la vicenda, ricordando che il presidente Preziosi non è nuovo a queste accuse. LEGGI ANCHE ...

Serie A Genoa - Piatek sulla sTrada della Juventus : GENOVA - La prima settimana completa di Ivan Juric al Genoa filerà via tra il rientro dei nazionali e le alchimie tattiche necessarie da trovare. Quelle che sono nuove fino a un certo punto, perché il ...

Infortunio Douglas Costa - il brasiliano rienTra e diventa l’arma in più per la Juventus : già in campo contro il Genoa? : L’inizio di stagione per Douglas Costa non può considerarsi soddisfacente: solo una presenza da titolare, alla prima contro il Chievo, su cinque, l’espulsione per l’episodio deplorevole dello sputo a Di Francesco e le conseguenti 4 giornate di squalifica, la successiva panchina contro il Siviglia in Champions League e l’ingresso in campo con duplice Infortunio annesso alla caviglia sinistra e agli adduttori della coscia ...

Genoa - fonte su Piatek : “Molte richieste da top club ma nessuna Trattativa” : Intervistata ai microfoni di “SportNews.eu”, una fonte autorevole ma che è voluta rimanere anonima, vicina al Genoa e a Piatek, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’attaccante polacco: “nessuna trattativa in corso. Piatek ha molte richieste da parte di top club europei, non solo quelli italiani. Ad ora non c’è un prezzo, la valutazione alta, sarà […] L'articolo Genoa, fonte su Piatek: “Molte richieste ...

Genoa - Criscito furioso dopo l’sms Trapelato su Ballardini : il capitano tuona! : Mimmo Criscito ha spiegato quanto accaduto nei giorni scorsi, con la nota audio mandata agli amici che ha causato un po’ di problemi in casa Genoa “Ieri (lunedì, ndr) si sono incontrati e il mister gli ha chiesto come metterebbe lui in campo la squadra. Il presidente si è incazzato e gli ha detto: ‘ti pago, la squadra in campo me la devi mettere tu!‘”. Questa la nota audio di Mimmo Criscito circolata ieri in merito all’esonero ...

Genoa - colloquio Tra proprietà - Ballardini e calciatori nello spogliatoio : i dettagli dell’accaduto : Genoa, un faccia a faccia tra presidente e Ballardini, al quale hanno assistito anche i calciatori del Grifone Il Genoa ha accusato un duro colpo quest’oggi. All’ora di pranzo la squadra di Ballardini ha perso per 3-1 contro il Parma, scatenando la rabbia del patron Preziosi. La classifica è ancora tranquilla, ma il presidente ha voluto chiarire alcuni punti con il proprio tecnico e con la squadra. Secondo quanto rivelato ...

Gol Piatek - Genoa in vantaggio al primo pallone toccato dal suo cenTravanti : il polacco è inarrestabile [VIDEO] : Gol Piatek – È davvero incredibile: settima partita consecutiva in cui Piatek va in gol. L’ultimo a fare una cosa del genere è stato Batistuta. Il polacco al primo pallone toccato ha battuto Sepe con un colpo di testa su assist di Lazovic. Per il momento tutto ciò che passa da Piatek viene trasformato in oro. Genoa già in vantaggio dopo pochi minuti di gioco. He will score goals, he will score them all! Piatek on fire ...

GENOA PARMA/ Streaming video e diretta Dazn : arbiTra Chiffi. Orario - probabili formazioni e risultato live : diretta GENOA PARMA, info Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi per l’ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Genoa - Piatek : “Obiettivo 38 gol stagionali. Futuro? Non so dove sarò Tra sei mesi” : Genoa Piatek FUTURO / Krzysztof Piatek vuole continuare a stupire tutti. Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, l’attaccante del Genoa ha parlato dei suoi obiettivi stagionali. Il primo è quello di provare a eguagliare Gabriel Batistuta, a segno per undici giornate consecutive nella stagione 1994/95: “Sarà difficile raggiungere il record di Batistuta e segnare nei primi […] L'articolo Genoa, Piatek: “Obiettivo ...