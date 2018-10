Tom Morello | ' Nel 2019 in arrivo un nuovo album dei Prophets of Rage'

Tom Morello : presto in arrivo materiale inedito degli Audioslave : Tom Morello oltre ad aver vestito i panni del chitarrista dei Rage Against the Machine e suonare attualmente nei Prophets of Rage, è stato anche chitarrista degli Audioslave, insieme alla voce dei Soundgarden, Chris Cornell. Recentemente ha fatto sapere dice che c'è ancora del materiale inedito della band, che è ancora inascoltato. Morello fa sapere che non si tratta di moltissima roba, ma sara' pubblicata in futuro. La domanda è: 'C'è molto ...