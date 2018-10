The Last Kingdom 3 | trama | promo e anticipazioni

Battlefield V : dopo “The Last Tiger” non sono previsti altri DLC per il single player : Recentemente abbiamo ricevuto numerose notizie sulle War Stories di Battlefield V, con DICE che ha parlato dei contenuti che saranno pubblicati in futuro per il single player.Come segnala Gamingbolt, oltre a un prologo, Battlefield V avrà quattro War Stories, tre delle quali saranno incluse nel gioco al momento del lancio.Il quarto DLC, "The Last Tiger", sarà aggiunto a dicembre come aggiornamento gratuito per tutti, ma i fan hanno sollevato ...

Presto uscita per The Last of Us 2? Sony parla del futuro dei giochi first party : Sony nel proprio catalogo ha in programma alcuni lanci legati a titoli di grande successo, come l'attesissimo The Last of Us 2. Di recente infatti è stato pubblicato un nuovo post suPlayStation Blog dove in effetti Sony ha confermato che gli sviluppatori first party sono al lavoro per curare i dettagli di The Last of Us 2, ma anche di altri giochi come Death Stranding, Ghost of Tsushima e Dreams. Per adesso però questa è l’unica notizia ...

Sony parla delle prossime uscite degli studi PlayStation ma dove sono Death Stranding - Ghost of Tsushima e The Last of Us : Part II? : Déraciné (il primo progetto VR di From Software) in uscita il 6 novembre, il rinvio di Days Gone, e l'uscita di Concrete Genie ed Everybody's Golf VR fissate per la primavera del 2019. Se un articolo pubblicato sul PlayStation Blog e intitolato: "Le prossime uscite dei Worldwide studios di PlayStation: il futuro dei giochi per PS4" si conclude con questi nomi, le domande di una Parte dei fan sono inevitabili.Dov'è la data della beta di Dreams ...

The Last Ship 5×07 : un campo segreto (VIDEO) : The Last Ship 5×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv di TNT andrà in onda domenica, 21 ottobre 2018. “Somos la Sangre” aumenta la tensione per l’equipaggio che si sta muovendo via terra. La trama di The Last Ship 5×07 prevede un possibile scontro con il nemico. The Last Ship 5×07 trama e anticipazioni I combattimenti hanno subito uno stop temporaneo, soprattutto per Vulture e la sua ...

'I bimbi di Lodi chiedono perché non possono mangiare con gli amici. È un'aparTheid scolastica' - di M. Mattiello - : 'La solidarietà arriva da tutta Italia: in 48 ore sono stati raccolti 60mila euro per aiutare i bambini'

Valentina Tronconi - tra i fondatori del Coordinamento Uguali Doveri : "Il caso mense di Lodi è un'aparTheid scolastica - una scelta politica" : L'ultima delibera del comune di Lodi colpisce 300 famiglie extracomunitarie. Il paese, retto dalla giunta leghista, è intervenuto sulla regolamentazione che disciplina la mensa e lo scuolabus. 259 famiglie non possono accedere ai servizi se non viene presentato, tra i documenti, un foglio che attesti il mancato possesso di beni immobili o di disponibilità economiche da unire alla dichiarazione Isee. Il problema è che vista ...

Imperdibili offerte per Uncharted 4 : Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered : Ancora non avete giocato Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered? Bene, forse è giunto il momento di farlo!I due capolavori targati Naughty Dog risultano in offerta su Amazon. L'ultima avventura di Nathan Drake può essere vostra per 14,33 Euro, con un risparmio del 32% sul prezzo di partenza.Anche la versione rimasterizzata dell'apprezzato The Last of Us è in promozione a 14,33 Euro, sempre con il 32% di sconto sul prezzo ...

The Last of Us part 2 : lancio programmato per il 2019? : The Last of Us part 2 è atteso da lungo tempo. Era il 2016 quando il titolo è stato annunciato, di acqua sotto i ponti ne è passata e lo sviluppo, almeno a giudicare dagli estesi quanto interessanti filmati di gameplay mostrati al pubblico, sembrerebbe giunto nelle sue fasi finali.Ebbene la data di uscita di The Last of Us 2 è un'interrogativo che attanaglia molti appassionati della saga. Si sta già parlando, sempre di più, di PS5 e prossima ...

Un mare da salvare - Turn The Tide on Plastic - stasera su Sky TG24 : Partecipare ad una delle regate più importanti ed estreme del mondo, con una missione ancora più alta della vittoria: condurre ricerche scientifiche sull’inquinamento dei nostri oceani. È quanto ha fatto l’equipaggio di Turn The Tide On Plastic, una delle sette barche in gara nella Volvo Ocean Race, che ha prelevato campioni di acqua di mare da alcuni dei luoghi più remoti del mondo durante gli otto mesi ...

Uscita The Last of Us Part 2 ha una data? Un utente pizzica la disattenzione di Sony : Uno dei titoli maggiormente attesi dalla community di utenti Playstation è indubbiamente The Last of Us Part 2, successore della storica avventura survival marchiata Naughty Dog. Di anni dall'Uscita del predecessore ne sono passati un bel po' (cinque per la precisione), e ovviamente il team di sviluppo sta lavorando alacremente per accorciare quanto più possibile i tempi che separano la community Sony dal sequel di quella che a tutti gli effetti ...

The Last Of Us Part 2 : disponibile il nuovo brano "Cycles" di Gustavo Santaolalla : Naughty Dog in occasione della ricorrenza dell'Outbreak Day aveva pubblicato un assaggio di un nuovo brano del gioco, composto da Gustavo Santaolalla e facente Parte della colonna sonora di The Last Of Us Part 2.Ebbene quest'oggi il brano, intitolato Cycles, è stato reso disponibile in forma integrale su tutte le piattaforme di streaming musicale quali Apple Music, Spotify, Google Music, Amazon Music e Tidal.Cosa ne pensate di questo nuovo ...

La tecnologia al servizio delle idee al centro del nuovo progetto del papà di Ico - Shadow of the Colossus e The Last Guardian : C'è inevitabilmente molta curiosità nei confronti del prossimo gioco di genDesign, software house capitanata da quell'incredibile creativo di Fumito Ueda. Proprio il nuovo progetto e in particolare il suo sviluppo è al centro di alcune brevi dichiarazioni di Ueda riportate da Gaming Bolt.L'autore ha in particolare lodato la tecnologia sempre più all'avanguardia a disposizione degli sviluppatori. "In passato ci sarebbe voluta una settimana o ...

Un Joel malinconico compare in un poster di The Last Of Us : Part 2 : In un poster ufficiale di The Last Of Us: Part 2 compare una nostra vecchia conoscenza, lo riconoscete?Come riporta IGN, possiamo vedere un Joel dall'aria cupa che suona una chitarra acustica in compagnia di un lupo. Il setting sembra essere un'area boscosa, mentre il lupo potrebbe essere un riferimento a Ellie, la quale è stata chiamata "The Wolf" dai nemici che l'abbiamo vista affrontare nell'ultimo gameplay del gioco mostrato al pubblico.In ...