Terremoto di magnitudo 5 6 in Romania

Stigliano. Scossa di Terremoto magnitudo 2.1 : La terra ha tremato nella notte nel Materano. Una Scossa sismica di magnitudo 2.1 è stata registrata alle 2:15 dagli

Scossa di Terremoto magnitudo 6 al largo delle Isole Marianne [DATI] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato al largo delle Isole Marianne alle 11:05:40 ora italiana ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Le Isole Marianne sono un arcipelago nato dal congiungimento di 15 vulcani nel nordovest dell’oceano Pacifico. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 al largo delle Isole Marianne [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto di magnitudo 3.3 a Messina : epicentro a Capizzi : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Capizzi in provincia di Messina.

Terremoto - violenta scossa nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Campania e a Malta. Possibile allarme tsunami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti ...

Terremoto Sicilia : paura ai piedi dell’Etna. Scossa di magnitudo 3.1 : Una Scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata a 00:47 nell'area sommitale dell'Etna. Non ci sarebbero danni a cose o persone. Ma lo sciame sismico sull'isola va avanti ormai da mesi.Continua a leggere

Terremoto - scossa di magnitudo 3.1 sull'Etna : epicentro a Milo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sull'Etna. epicentro a Milo.