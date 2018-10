Tennis | WTA Finals Singapore 2018 | Elina Svitolina trionfa in finale su Sloane Stephens

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens ed Elina Svitolina - in due per una prima volta : Saranno Sloane Stephens ed Elina Svitolina a contendersi una delle più strane edizioni delle WTA Finals, nonché l’ultima che si tiene a Singapore prima dello spostamento (munifico e pluriennale) a Shenzhen. Si tratta di una finale inedita in tutti i sensi, dal momento che non solo nessuna delle due era mai arrivata in finale in questo torneo, ma nemmeno si erano mai affrontate tra di loro in un precedente ultimo atto di qualsiasi ...

Tennis - Wta Finals : Stephens sfida Svitolina in finale : ROMA - Saranno Sloane Stephens ed Elina Svitolina a contendersi il titolo delle Wta Finals in corso di svolgimento sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore. La statunitense, numero 6 del mondo, ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens batte Karolina Pliskova dopo aver perso i primi otto giochi ed è in finale : In un’ora e 55 minuti si conclude la seconda semifinale delle WTA Finals in corso di svolgimento a Singapore. La vittoria è di Sloane Stephens, che dopo aver perso i primi otto giochi di fila si accende e conquista 12 degli ultimi 15, eliminando Karolina Pliskova col punteggio di 0-6 6-4 6-1 e dando prova di ciò che già si sapeva: la vincitrice degli US Open 2017 ha una grandissima forza caratteriale, con cui è in grado di tirarsi fuori da ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Elina Svitolina elimina Kiki Bertens al termine di una battaglia infinita e va in finale : Una battaglia infinita, terminata dopo due ore e trentotto minuti di gioco, consegna il pass per l’atto conclusivo delle WTA Finals di Singapore all’ucraina Elina Svitolina, che nella prima semifinale sconfigge l’olandese Kiki Bertens con il punteggio di 7-5 6-7 (5) 6-4. Sfiderà domani la vincente del match tra la statunitense Sloane Stephens e la ceca Karolina Pliskova. Nel primo set break e controbreak tra quarto e quinto ...

WTA Finals – Svitolina è la prima finalista : la Tennista ucraina batte Bertens dopo un match durissimo : Elina Svitolina supera Kiki Bertens al termine della prima semifinale delle WTA Finals: la tennista ucraina si impone in 3 set Elina Svitolina è la prima finalista delle WTA Finals! dopo aver dominato il gruppo bianco, chiudendo il girone a punteggio pieno, la tennista ucraina ha superato anche l’ardua semifinale che l’ha vista trionfare in 3 set su Kiki Bertens. Svitolina, attualmente numero 7 del ranking mondiale femminile, si è imposta ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : al via le semifinali! Bertens-Svitolina e Stephens-Pliskova : Le WTA Finals 2018 di Singapore conosceranno oggi le due protagoniste che si contenderanno il titolo di regina della stagione. Oggi si disputeranno infatti le semifinali: Kiki Bertens contro Elina Svitolina e Sloane Stephens contro Karolina Pliskova. Sicuramente una sfida a sorpresa quella tra Bertens e Svitolina. L’olandese ha sfruttato al meglio la sua entrata all’ultimo nel Masters grazie al ritiro di Simona Halep. Un torneo ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Sloane Stephens e Kiki Bertens volano in semifinale : Si è conclusa la fase a gironi delle WTA Finals: oggi si sono disputate le ultime sfide del Gruppo Rosso, che hanno delineato gli accoppiamenti per le semifinali che si giocheranno domani. La statunitense Sloane Stephens ha battuto la tedesca Angelique Kerber con un duplice 6-3, mentre l’olandese Kiki Bertens ha approfittato del ritiro della nipponica Naomi Osaka dopo che la Tennista europea aveva portato a casa la prima partita, sempre ...

Diretta / Wta Finals 2018 Kerber Stephens (0-0) streaming video e tv : la partita comincia! (Tennis) : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: Osaka-Bertens e Kerber-Stephens sono le due partite che chiudono gruppo rosso e fase a gironi nel Master di tennis femminile a Singapore(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:23:00 GMT)

Tennis - Wta Finals : Osaka costretta al ritiro - Bertens in semifinale : TORINO - Un problema muscolare costringe Naomi Osaka a gettare la spugna e Kiki Bertens si prende un posto in semifinale alle BNP Paribas Wta Finals , 7 milioni di dollari di montepremi,, in corso sul ...

Wta Finals 2018/ Diretta Osaka Bertens - Kerber Stephens streaming video e tv : orario delle partite (Tennis) : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: Osaka-Bertens e Kerber-Stephens sono le due partite che chiudono gruppo rosso e fase a gironi nel Master di tennis femminile a Singapore(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 01:53:00 GMT)

Tennis - Wta finals : fuori Wozniacki - Pliskova e Svitolina in semifinale : ROMA - Elina Svitolina e Karolina Pliskova sono le prime due semifinaliste al Masters femminile in corso a Singapore. L'ucraina, n. 7 del mondo, ha vinto anche il terzo e ultimo match del gruppo '...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 - Caroline Wozniacki rivela : “Mi hanno diagnosticato l’artrite reumatoide prima degli US Open” : Caroline Wozniacki ha terminato oggi la sua stagione, con la sconfitta patita contro Elina Svitolina alle WTA Finals in corso di svolgimento a Singapore. La giocatrice danese, però, si fa notare in particolar modo fuori dal campo per una rivelazione davvero a sorpresa. In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato che le è stata diagnosticata l’artrite reumatoide prima degli US Open, che ha ricevuto cure mediche per questo motivo e che ha ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Karolina Pliskova ed Elina Svitolina volano in semifinale : Si delinea il quadro delle semifinaliste del Gruppo Bianco delle BNP Paribas WTA Finals in corso sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l’ultimo anno palcoscenico del Masters femminile. La ceca Karolina Pliskova (n.8 del mondo) e l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del ranking) hanno staccato ii biglietto per le semifinali superando, rispettivamente, nel derby ceco 6-3 6-4 Petra Kvitova (n.5 WTA) e nel secondo match odierno ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : totale incertezza nel gruppo rosso. Vincono Stephens e Kerber : Tutto ancora aperto nel gruppo rosso delle WTA Finals 2018 di Singapore. Una situazione di grande incertezza quella che si è creata dopo la seconda giornata di incontri, con tutte le quatto Tenniste che hanno ancora possibilità di qualificarsi per le semifinali. Sloane Stephens è quella messa meglio, avendo due vittorie all’attivo, mentre speranze ridotte quasi al lumicino per Naomi Osaka, sconfitta per due volte. Ampiamente in corsa ...