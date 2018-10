Teatro Festival internazionale DIFFERENTI SENSAZIONI XXXI edizione alle Officine Caos a

Shakespeare Festival - una settimana di spettacoli al Teatro dell'Olivo : Il 25 ottobre è la volta di "Trash". Dopo il workshop con Chris Nayak e lo spettacolo di danza "They dance Macbeth" è ancora la danza la protagonista del Festival. Ispirato alla Tempesta di ...

Curiosità : Zhejiang - apertura del Festival del Teatro di Wuzhen : ... Cina, è stato inaugurato il 6° Festival del Teatro di Wuzhen, che per una durata di 11 giorni sta portando in scena 29 opere e 109 spettacoli provenienti da 17 Paesi, e durante il quale i visitatori ...

Zhejiang : apertura del Festival del Teatro di Wuzhen : ... Cina, è stato inaugurato il 6° Festival del Teatro di Wuzhen, che per una durata di 11 giorni sta portando in scena 29 opere e 109 spettacoli provenienti da 17 Paesi, e durante il quale i visitatori ...

Il Festival Love Sharing di Cagliari di Theandric Teatro Nonviolento : Vincitore del Premio Crashtest e segnalato come uno dei migliori spettacoli teatrali del 2017, è una riflessione sul confine, l'identità, il concetto di nazione. È possibile un'intimità fra stranieri,...

“Roma Pet Carpet Festival” al Teatro delle Muse il 14 ottobre : ARRIVA UN FESTIVAL DI CORTI TUTTO DEDICATO AGLI ANIMALI Orma dopo orma e mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia. Un amore speciale quello condiviso tra amici umani e a quattro zampe, che sarà raccontato domani in occasione della prima edizione di un festival di corti a colpi di coda: Roma Pet Carpet Festival. Al Teatro delle Muse, in via Forlì, tanti appassionati si riuniranno per la prima edizione di un evento dalle finalità ...

Via al Festival del Teatro patologico - palcoscenico di solidarietà : Palcoscenici di solidarietà. Il fascinosoVinicio Marchionichiacchiera al bar del foyer poco prima dell'evento. Sta per iniziare l'opening del Festival del Teatropatologico e allo stabile di via ...

Teatro 20°Festival di cultura classica al Teatro Erba Torino dal 2 al 31 ottobre 2018 : ... approda a Torino la nuova produzione comica plautina nell'edizione Torino Spettacoli: La commedia delle tre dracme . Venatura ironica e straripante comicità plautina. La Compagnia Torino Spettacoli ...

FESTIVAL VERDI 2018/ “Attila” al Teatro Regio di Parma chiude l'evento : Attila è la quarta ed ultima opera del FESTIVAL VERDI 2018, tratta da un libretto del tedesco Zacharias Werner, risistemato da Temistocle Solera e da Francesco Maria Piave. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 07:32:00 GMT)FESTIVAL VERDI/ "Le Trouvère" scuote ParmaFESTIVAL VERDI/ “Un giorno di regno” a Bussetto

Claudia Gerini invita tutti al Festival del Teatro patologico - : Il biglietto costa solo 10 euro, sono degli spettacoli veramente belli, farete un regalo a voi e a chi vi accompagnerà. Sono i ragazzi disabili, fisici e psichici del Teatro patologico. Questo sogno ...

Festival del Teatro Artigianale - al via la terza edizione al Teatro degli Avvaloranti : " Siamo artigiani " spiegano gli organizzatori " perché alcuni di questi spettacoli sono scritti da chi li recita. Scenografie e costumi sono realizzati da noi. Ci interessa regalare qualcosa di ...

A Palazzo Farnese una serata tra arte e Teatro per il Romaeuropa Festival : La festeggiata della serata di Gala a Palazzo Farnese sale la grande scala vestita di blu. Giovane, bella, sottile, ha lunghi capelli neri ondulati, la sala la saluta con un grande applauso quando ...

Al Romaeuropa Festival per capire come si racconta l'esilio a Teatro : La ricerca degli interpreti è un momento importante nella creazione dei tuoi spettacoli. come hai lavorato con gli undici attori vietnamiti, francesi e viets kieu che sono in scena? Mi mancano nel ...

Eliseo - Claudia Gerini madrina del Festival del Teatro patologico : Spettacoli teatrali, mostre fotografiche, convegni, concerti e proiezioni per parlare dell'importanza del binomio Teatro e malattia mentale. Nella serata …

Comunicato stampa. Festival nazionale del Teatro per i ragazzi XXXVII edizione : L'alta qualita' degli spettacoli da' ai genitori la sicurezza che i propri figli possano crescere con il gusto dell'arte, della professionalita', della profonda ricerca interiore. Nel suo saluto alla ...