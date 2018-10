Tav | Toninelli | ' Soldi dei cittadini verso le vere priorità'

Toninelli affonda la Tav - Tria lo contraddice : tutte queste opere servono : Il commissario straordinario del governo per la Torino-Lione Paolo Foietta "si rassereni e vada tranquillo verso la fine, imminente, del suo mandato. Stiamo per completare sul Tav un'analisi costi-benefici finalmente oggettiva, così da indirizzare i soldi dei cittadini verso le vere priorità infrastrutturali del Paese". Lo afferma su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.Peccato che il ministro ...

Nuovo show di Vincenzo De Luca - sTavolta la vittima è Toninelli (VIDEO) : È passato meno di un mese da quella che alcuni hanno definito la ‘svolta salviniana’ di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania in quota Pd, ma da sempre considerato un battitore libero della politica italiana. Ebbene, De Luca - per la verita' non Nuovo ad uscite del genere fin da quando ricopriva il ruolo di ‘sindaco-sceriffo’ della sua citta', Salerno - a meta' settembre si era scagliato contro le politiche sull’immigrazione ...

M5s - Fraccaro : “Toninelli? Tutti parlano di sua gaffe ma sta lavorando bene. Madre Taverna? Regole vanno rispettate” : “Toninelli e la gaffe sul tunnel del Brennero? Io vivo in Trentino e ai trentini era chiaro che lui si riferisse al valico del Brennero. Però una gaffe capita a Tutti, non è quella a stabilire se un ministro è bravo o meno. Ci concentriamo Tutti su una gaffe e non sulla politica che c’è dietro. Toninelli si sta impegnando tantissimo e non ci sarà assolutamente nessun rimpasto di governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dal ministro ...

M5s : sfratto madre Taverna. Gaffe Toninelli su tunnel Brennero : Il Pd contro la senatrice del Movimento, sempre distintitasi in tutto cò che riguarda le periferie romane. Se non proprio un errore, quello del ministro, certo un'uscita diventata subito anche oltre ...

Gaetano Intrieri - il consulente di Toninelli si è dimesso. Era stato condannato per bancarotta e il cv risulTava “gonfiato” : La condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, il curriculum con esperienze in McKinsey e un master al Mit di Boston. E anche alcune frasi sessiste su Twitter. Così, alla fine, Gaetano Intrieri, esperto del settore aeronautico scelto come consulente nella Struttura di missione del ministero delle Infrastrutture, ha lasciato il suo incarico. Le sue dimissioni dalla commissione che sta analizzando i costi-benefici delle Grandi opere risalgono ...

Terremoto - il ministro Toninelli sul Sisma Bonus : “è stata una buona idea ma sTava morendo - dobbiamo rilanciarlo” : Il Sisma Bonus è stata “una buona idea”, ma è finito su un binario morto e “stava morendo”, perché spesso le famiglie interessate sono scoraggiate dai costi per gli ingegneri che devono occuparsi della classificazione sismica delle abitazioni. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, rilancia il Bonus durante la presentazione della giornata per la prevenzione sismica, che si terrà il prossimo 30 ...

Tav - il sindaco di Venaus a Toninelli : “Stop ai lavori - tensione in crescita”. Ma il ministro se la cava con una battuta : “Fate in fretta perché abbiamo finito la pazienza”. È questo il messaggio che gli attivisti No Tav hanno lanciato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, oggi in visita a Torino. Fuori dal museo dell’automobile, un gruppo di No Tav si è dato appuntamento, ma non è stato fatto entrare. All’interno, Nilo Durbiano, sindaco di Venaus, storico comune No Tav, ha chiesto al ministro un incontro urgente mostrando le ...

Tav - Toninelli : analisi costi-benefici forse già a novembre : Genova,, askanews, - "forse riusciremo ad anticipare alla fine dell'anno e arrivare già nel mese di novembre con un'analisi. Sapete che non c'è solo l'analisi costi-benefici, diciamo tecnica-...

No-Tav all'attacco dei 5Stelle : Conte e Toninelli neppure rispondono : 'Il 5 settembre abbiamo mandato una lettera al presidente del Consiglio Conte e al ministro Toninelli e dopo 9 giorni non ci hanno degnati neanche di mandarci a quel paese. Se pensano che li abbiamo ...

Tav - ripartono le gare nonostante lo stop di Toninelli : Teleborsa, - Mentre il Governo sta cercando di capire che direzione prendere sulla TAV , ripartono i bandi per i lavori nonostante lo stop di Toninelli . "Riguardo al progetto dell' Alta velocità ...

Tav - Tria : "Spero si faccia". E Toninelli accelera : "Entro novembre l'analisi costi-benefici" : La Torino-Lione guadagna un nuovo sostenitore. 'Personalmente spero che la Tav e e il Tap si facciano e che il problema si sblocchi, che ci sia una soluzione anche perché si tratta di grandi ...

Manovra - Tria “Taglio Irpef e favorevole a Tav e Tap”/ Ultime notizie - replica Toninelli “Attendiamo analisi" : Manovra, Tria “favorevole a taglio Irpef”. Ultime notizie, il ministro “Ma tutto in maniera molto graduale”. Il nuovo intervento del titolare del ministero dell'economia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:19:00 GMT)