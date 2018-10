Tav | le imprese | Inaccettabile lo stop | si deve fare presto e bene

Le imprese spingono per la Tav : "Non è un capriccio di pochi. Bisogna farla presto e bene" : Le associazioni di impresa si schierano categoricamente a favore della Tav. L'opera, spiegano, deve essere ultimata "presto e bene". Lo dicono alla vigilia di un Consiglio comunale in cui, a Torino, sarà discusso il documento del M5s contro la linea ferroviaria. "La Torino-Lione non è un capriccio di pochi, ma un investimento per il futuro di tutti", sottolineano le imprese. E artigiani, commercianti, edili e industriali saranno ...