Tap | scoppia la rabbia contro i 5 Stelle | a Melendugno bruciate tessere elettorali e foto

Nba – Pazzesca rissa in Lakers-Houston - pugno in faccia di Rondo a Chris Paul : scoppia il caos allo STaples Center [VIDEO] : Al termine della gara, Rondo colpisce con un pugno Chris Paul dando il via ad una clamorosa rissa in cui interviene anche Ingram Una rissa in pieno stile far west, arrivata nel corso degli ultimi minuti del match tra Los Angeles Lakers e Houston. Protagonisti Rondo e Chris Paul, con quest’ultimo colpito al volto da un pugno sferrato dal giocatore giallo-viola. Da lì si scatena il caos, con Ingram che interviene e colpisce a sua volta ...