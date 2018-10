Tap | protesta contro il M5s in Salento | ' Dimettetevi' - Bruciate tessere elettorali e

Salento - riprende la protesta "No Tap" : 11.38 "Questa terra non è in vendita", "M5S dimettetevi". E' quanto scritto sui manifesti dagli attivisti No Tap nel corso della manifestazione organizzata stamane a San Foca di Melendugno contro il governo Conte e contro la costruzione del gasdotto Tap. Gli attivisti sperano negli eletti del M5S ancora contrari. "Speriamo che questa fronda cresca",dicono, anche "se ce n'è una ampia e robusta composta da quei cittadini che hanno portato ...

Italia 5 Stelle - grillini No Tap sono pronti a protestare : Sarà una due giorni ad alta tensione. L'Italia 5 Stelle, che dovrebbe servire a rivendicare i successi e a lanciare la campagna elettorale per le Europee, potrebbe - come riporta Huffington Post - trasformarsi in un boomerang se passerà la norma di uno scudo fiscale fino a 2,5 milioni, inserita da "una manina".In arrivo, al Circo Massimo, anche gli attivisti 5Stelle che fanno parte dei comitati contro il gasdotto che nelle scorse edizioni della ...

I grilini No-Tap in viaggio per protestare. Italia 5 Stelle stretta tra condono fiscale e gasdotto della discordia : Dalla Puglia partono pullman direzione Circo Massimo. A bordo ci sono i grillini No-Tap, attivisti 5Stelle che fanno parte anche dei comitati contro il gasdotto. Quei comitati che nelle scorse edizioni di Italia 5 Stelle erano stati invitati come compagni di battaglia e invece adesso, senza invito, lo spirito è cambiato: "Stiamo preparando volantini e striscioni. E porteremo anche le nostre bandiere 5Stelle con lo stemma No-Tap", ...

'Scontro su Legge Bilancio; Comitati Tap protestano; Medicina - più accessi ma resta numero chiuso' : L'iniziativa e' del ministro degli Affari regionali Erika Stefani: 'Vogliamo stabilire un rapporto continuativo tra il Governo e il mondo della montagna per far emergere idee e progetti. Bisogna ...

Rai : gaffe in tweet Foa su Shoah - protesta QuarTapelle - Pd - : "Sono a Tel Aviv da tre giorni, viaggio molto interessante. Domani parteciperò a Gerusalemme alle celebrazioni per il 65esimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma, poi conferenza all'...

No Tap - cosa significa : il gasdotto tra Azerbaigian e Puglia e il movimento di protesta - : Lungo 878 km, porterà ogni anno in Europa 10 miliardi di metri cubi di gas. Attraverserà Turchia, Grecia, Albania e Italia. Mentre lo stop alla costruzione sembra sempre più improbabile, le ...

Gasdotto Tap - proseguono i lavori in Salento. Consiglieri M5S protestano da Conte : Braccio di ferro tra Lega e M5S sula questione del Gasdotto Tap: mentre in Puglia va avanti la realizzazione dell'opera i Consiglieri pugliesi in protesta saranno ricevuti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla riunione sarà presente anche la ministra per il Sud Barbara Lezzi e il sindaco di Melendugno Marco Potì.Continua a leggere

Gasdotto - i No Tap protestano : "Governo di traditori : abbiamo creduto in voi - ora dimettetevi" : Duro comunicato contro la ripresa dei lavori. Il sindaco di Melendugno spera ancora in un intervento di Conte: "Ci sono ancora troppe questioni aperte, sarebbe utile bloccare i lavori fino a quando tanti interrogativi non saranno chiariti"