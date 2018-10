TAP | parlamentari M5s e il suo stesso ministero smentiscono Di Maio | “Non ci sono penali”

"No TAP" iniziano una campagna per le dimissioni degli eletti M5s | Tre parlamentari a Conte : fateci vedere le carte : Nel pomeriggio a Melendugno è prevista un'assemblea pubblicadegli attivisti mentre domattina davanti alla Torre di San Foca ci sara'una manifestazione di protesta

"No TAP" iniziano una campagna per le dimissioni degli eletti M5s | Tre parlamentari a Conte : fateci vedere le carte : Nel pomeriggio a Melendugno è prevista un'assemblea pubblicadegli attivisti mentre domattina davanti alla Torre di San Foca ci sara'una manifestazione di protesta

Uragano No TAP. Tre parlamentari M5s rispondono a Conte : "Sbaglia. Non ci possono essere penali per lo stop al TAP" : "Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perché non esiste alcun contratto tra Stato e TAP", questo il commento dei senatori Lello Ciampolillo e Saverio De Bonis e della deputata Sara Cunial, del M5s dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, che ha spiegato perché non si può tornare indietro sulla costruzione del gasdotto in Salento."Non ci possono nemmeno essere costi a carico dello Stato, ...

TAP : Conte convoca parlamentari e consiglieri pugliesi : Il vertice in serata, dovrebbe dare il via ai lavori per gasdotto. La nave che dovrà compiere i rilievi sottomarini è nel porto Brindisi pronta a salpare -

TAP : Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S : Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Incontro a Palazzo Chigi, stasera alle 19 a seguito del Consiglio dei ministri, tra il premier Giuseppe Conte e parlamentari e consiglieri regionali pugliesi M5S. Al centro della riunione, viene spiegato da fonti di governo, la questione del gasdotto Tap, mentre il Salent