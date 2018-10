Tap | ministra Lezzi dopo sit-in San Foca Ultime notizie M5s | Procedura chiusa da

Gasdotto Tap - tutto pronto : M5S cede. La ministra Lezzi : 'Fermarlo costerebbe troppo' : ROMA Dopo l'Ilva, la Tap. Mesi di contorsioni, stop and go, ricorsi e manifestazioni, non sembrano riuscire a fermare il cantiere del Gasdotto che, dopo la stagione estiva, è sul punto di riaprire. ...