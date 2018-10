Tap | manifestazione a San Foca | M5s dimettetevi

No Tap - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. Manifestazione oggi - ai M5S e alla storia delle penali da 20 miliardi di euro non ... : Voi siete peggio, propagandate, prendete voti ingannando la gente e poi fate le stesse cose che avrebbe fatto la 'vecchia politica'. Noi abbiamo perso elezioni, ma non abbiamo mai preso in giro gli ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : la formula della manifestazione. Tappa importante per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Domani, martedì 23 ottobre, a Podgorica, il Montenegro sfiderà alle ore 18.00 l’Italia nella gara valida per la prima giornata dell’Europa Cup maschile di Pallanuoto. Quest’anno la competizione diviene particolarmente importante: ci sono in palio infatti quattro posti per le Finali della World League, competizione che regalerà il primo pass per Tokyo 2020. Italia e Montenegro sono inserite nel Gruppo C assieme alla Francia: le ...