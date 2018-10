Tap - ministra Lezzi dopo sit-in San Foca/ Ultime notizie M5s : "Procedura chiusa da vecchio governo" : Tap, sit-in a Melendugno contro M5s e gasdotto. Conte-Di Maio: 'si farà o penali', Ultime notizie: bruciate bandiere Movimento anti Lezzi.

Rabbia No-Tap contro M5s : "Dimettetevi" Lezzi : "Non mi fanno paura" : Il movimento No Tap continua a protestare in Salento e chiede le dimissioni dei politici del M5s. "Questa terra non è in vendita". Calenda attacca il vicepremier: Sapeva tutto già in campagna elettorale". Lezzi risponde al sindaco di Melendugno: "Teppistello, non mi fa paura"

La Lezzi declina l'invito. A San Foca sono rimasti solo i NO-Tap - ma si fanno sentire : "questa terra non è in vendita" : I NoTap hanno sfidato il maltempo e si sono ritrovati a San Foca, per protestare contro l'opera e il Movimento Cinque Stelle che aveva promesso di bloccarla

NoTap - il videomessaggio degli attivisti a Lezzi e M5s : “Chiediamo scatto d’orgoglio ai vertici - sennò dimissioni” : Il Movimento No Tap, per bocca del suo portavoce, Gianluca Maggiore, ha chiesto attraverso un videomessaggio pubblicato su Facebook “uno scatto d’orgoglio ai vertici del movimento” sulla vicenda della realizzazione del gasdotto. “Vogliamo vedere i documenti, vogliamo vedere se queste penali esistono davvero”. Proprio ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva scritto ai sindaci pugliesi che ...

No Tap - Lezzi agli attivisti : ‘Come chiudere un negozio che ha tutte le autorizzazioni’. E promette : ‘Io e Conte a Melendugno’ : Gli attivisti No Tap sono arrivati al Circo Massimo di Roma per la kermesse di ‘Italia 5 Stelle‘ con striscioni e volantini e domenica hanno avuto un incontro con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Il ministro ‘scarica’ la difficile vicenda sul collega titolare del dicastero dell’Ambiente: “Il ministro Costa si è preso qualche altro giorno perché sta analizzando tutta la documentazione che ha portato il ...

Dalla Lezzi a Donno - ecco il documento firmato dagli M5s in campagna elettorale contro Tap : Le firme dei candidati pugliesi M5s, poi eletti, ci sono tutte: Barbara Lezzi, Diego De Lorenzis, Michele Nitti, Leonardo Donno, per citarne solo alcuni che in campagna elettorale davanti ai cittadini di Melendugno, comune del Salento dove approderà il gasdotto, hanno firmato per lo stop al Tap volando al 65% delle preferenze. Non solo parole al vento, dunque, strillate al megafono, bensì la promessa di fermare il gasdotto Trans ...

La Lezzi cade sul Tap E adesso il movimento vuole le sue dimissioni : ... come fu il referendum anti-trivelle per il Pd - ha proseguito Emiliano - la vittoria dei Verdi in Baviera conferma che il nuovo della politica europea si costruisce sulla tutela della salute e dell'...

Tap - 36 ore per decidere. Lezzi : "Stop ha costi troppo alti". Potì : "Opera inutile e dannosa" : Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per ...

Gasdotto Tap - tutto pronto : M5S cede. La ministra Lezzi : 'Fermarlo costerebbe troppo' : ROMA Dopo l'Ilva, la Tap. Mesi di contorsioni, stop and go, ricorsi e manifestazioni, non sembrano riuscire a fermare il cantiere del Gasdotto che, dopo la stagione estiva, è sul punto di riaprire. ...