Tap | la sinistra ha la sua occasione per ripartire E per parlare con i 5 stelle

(Di domenica 28 ottobre 2018) di Giulio Scarantino Il premier Conte annuncia che la Tap sarà costruita. Si sgretola così un’altra posizione (dopo l’Ilva) fortemente sostenuta dal M5s nell’ultima campagna elettorale. Per quanto potrà essere giustificata come scelta inevitabile dall’elettore medio del Movimento 5, agli occhi di un osservatore esterno tale circostanza può, invero, sussumere a un dato politico rilevante. Con le ultime scelte, per dolo (intenzione) o colpa (mancata previsione), del Movimento si apre infatti uno squarcio in un pezzo della società, sempre più crescente, che vede nei temi sull’ambiente un interesse preminente. Una parte della società che fino ad ora ha visto nel Movimento un portatore di interessi affidabile (vedi i risultati vincenti nelle zone dell’Ilva , della Tap o della Tav). Onore al merito per il Movimento di aver rappresentato detti ...