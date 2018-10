Tap | la reazione brutale dei grillini nel Salento | bruciano la bandiera dei Cinque stelle

Wanda Nara e le pesanti accuse : consegnato il Tap iro d’Oro - ecco la reazione della moglie di Icardi [VIDEO] : E’ stato consegnato da Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” il Tapiro d’Oro a Wanda Nara . Difatti, la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La showgirl argentina, con il suo post del 22 giugno 2015, avrebbe violato la privacy di Lopez e lo avrebbe danneggiato durante le operazioni di calciomercato dello stesso mese. ...

Wanda Nara e le pesanti accuse : consegnato il Tap iro d’Oro - ecco la reazione della moglie di Icardi [VIDEO] : E’ stato consegnato da Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” il Tapiro d’Oro a Wanda Nara . Difatti, la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La showgirl argentina, con il suo post del 22 giugno 2015, avrebbe violato la privacy di Lopez e lo avrebbe danneggiato durante le operazioni di calciomercato dello stesso mese. ...

F1 - Hamilton e Bottas assistono in tv al contatto VersTappen-Vettel : la reazione di Lewis è sorprendente [VIDEO] : Nel retro-podio i due piloti della Mercedes hanno commentato il contatto tra Verstappen e Vettel, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo La tabella dei tempi sul monitor, la cerimonia del podio di lì a poco e un po’ d’acqua per dissetarsi. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno appena chiuso in prima e seconda posizione il Gp di Suzuka e, nel retro-podio, discutono sull’ordine di arrivo. L’attenzione dei due ...