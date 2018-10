Tap | il ministero di Di Maio smentisce Di Maio | non esistono penali

Tap - parere positivo del ministero Ambiente. Costa : non sono emerse illegittimità : Il ministro Costa ha ricordato che è un procedimento già autorizzato e concluso nel 2014, su cui si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 1392 del 27 marzo 2017 confermandone definitivamente la legittimità...

Gasdotto Tap - il ministero dell’Ambiente : “Non ci sono profili di illegittimità negli atti approvati dal precedente governo” : La Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo al Tap non contiene profili di illegittimità. È quanto emerso dall’analisi dei documenti, comprese le integrazioni portate a Roma dal sindaco di Melendugno, svolta dal ministero dell’Ambiente. La parola finale sul futuro del Gasdotto spetterà al premier Giuseppe Conte, ma l’indicazione di Sergio Costa è chiara: “La valutazione fatta dal ministero ...

Tap : Potì - ministero ritiri ordinanze : ANSA, - MELENDUGNO , LECCE, , 24 OTT - Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, ha chiesto formalmente al ministero delle Infrastrutture il ritiro in autotutela della ordinanza della Capitaneria di porto ...

Tap - il sindaco di Melendugno chiede al ministero la revoca del via libera ai lavori in mare : Richiesta formale di Potì: "A differenza di quanto lo stesso ministero ritenga, non possono certo definirsi temporanee le opere da realizzare"

Tap : slitta verdetto del ministero Ambiente : Il sindaco di Melendugno Marco Potì, da sempre contrario al gasdotto, sarà oggi a Roma, convocato dal ministro Costa, il quale ha twittato: 'preferiamo la precisione alla velocità' -

Tap - slitta il parere del ministero dell'Ambiente sul gasdotto : convocato a Roma il Comune di Melendugno : I tecnici al lavoro per il responso finale, che era atteso entro la fine della giornata: gli uffici stanno ricontrollando l'intero iter autorizzativo dei lavori nel Salento e hanno chiamato per un nuovo incontro il sindaco e due esperti

Tap : oggi il verdetto del ministero sul via libera al cantiere : Il Ministro Costa auspica di chiudere al più presto le valutazioni sulle autorizzazioni al gasdotto. Ma in Puglia sale la tensione. Emiliano attacca il M5s: 'ritirata indegna' -