Tap | Cunial | M5S | insiste | niente penali

Tap - tensioni nel M5s : per Ciampolillo - De Bonis e Cunial "Conte sbaglia" : Cresce la tensione nel M5s dopo il via libera del governo alla Tap. "Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perchè non esiste alcun contratto tra Stato e Tap. Non ci possono nemmeno essere costi a carico dello Stato, semplicemente perchè, non essendovi ad oggi il rispetto delle prescrizioni da parte di Tap, non vi può essere responsabilità dello Stato. ...