Tap | corteo contro M5s | Salvini mantiene la parola e voi no

agi

: Tap, oggi corteo a Melendugno. Calenda attacca #DiMaio: imbroglione - SkyTG24 : Tap, oggi corteo a Melendugno. Calenda attacca #DiMaio: imbroglione - TizianaTartari : RT @nonsonpago1: 'Polvere di Stelle' #Salento in rivolta controllato i #5Stelle dopo il voltafaccia sul #Tap È mobilitazione generale Og… - nonsonpago1 : 'Polvere di Stelle' #Salento in rivolta controllato i #5Stelle dopo il voltafaccia sul #Tap È mobilitazione gener… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Rivolta in Puglia contro il Movimento 5 stelle per l'imminente ripresa del lavori del Tap. M5s ha deluso gli abitanti del Salento perché non ha rispettato la promessa di fermare l'opera, e aldi stamattina a San Foca tra gli attivisti corre il passaha rispettato lasullo stop ai migranti, M5s ha tradito quella sul Tap. È scattata stamattina la mobilitazione a San Foca, nel Salento, il punto d'approdo definito nel progetto di costruzione del gasdotto. Il sit-in era stato annunciato nei giorni scorsi, dopo le dichiarazioni degli esponenti del governo sulla legittimità dell'opera e l'ormai imminente avvio dei lavori per il posizionamento della condotta sottomarina. Più motivati che mai, gli attivisti del movimento “No Tap” si sono dati appuntamento sul lungomare di ...