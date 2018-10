Tap : corteo contro M5s - "Salvini mantiene la parola e voi no" : Rivolta in Puglia contro il Movimento 5 stelle per l'imminente ripresa del lavori del Tap. M5s ha deluso gli abitanti del Salento perché non ha rispettato la promessa di fermare l'opera, e al corteo di stamattina a San Foca tra gli attivisti corre il passaparola: Salvini ha rispettato la parola sullo stop ai migranti, M5s ha tradito quella sul Tap. È scattata stamattina la mobilitazione a San ...