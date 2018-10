Tap | Conte | Date la colpa a me

Tap - Conte agli abitanti di Melendugno : 'I risarcimenti ci sono - ma se c'è colpa prendetevela con me' : Caso Tap , il premier Conte scrive agli abitanti di Melendugno : ' Il complesso delle verifiche effettuate non ci offre alcuna possibilità di impedire la realizzazione del progetto Tap: allo stato, ...

Tap - Conte ai cittadini di Melendugno : “RIsarcimenti fino a 35 miliardi - chi lo nega non conosce legge. Date la colpa a me” : “Abbiamo dovuto prendere atto che non ci sono profili di illegittimità”. Inizia così la lettera aperta che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto ai cittadini di Melendugno dopo le proteste dei comitati iniziate ieri e culminate oggi con il rogo delle immagini dei parlamentari 5 stelle e della bandiera del movimento. Il premier ha rivendicato l’azione di governo e dettagliato il rischio di arrivare a pagare ...

[Il retroscena] Tessere elettorali strappate e accuse di tradimento. Il si' al Tap scatena la rivolta contro Conte : ­Nel M5s la tensione è così alta che che alcuni attivisti pentastellati pugliesi hanno strappato le schede elettorali stanno chiedendo ufficialmente le dimissioni dei parlamentari eletti nella regione.

No Tap - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. Manifestazione oggi - ai M5S e alla storia delle penali da 20 miliardi di euro non ... : Voi siete peggio, propagandate, prendete voti ingannando la gente e poi fate le stesse cose che avrebbe fatto la 'vecchia politica'. Noi abbiamo perso elezioni, ma non abbiamo mai preso in giro gli ...

"No Tap" iniziano una campagna per le dimissioni degli eletti M5s | Tre parlamentari a Conte : fateci vedere le carte : Nel pomeriggio a Melendugno è prevista un'assemblea pubblicadegli attivisti mentre domattina davanti alla Torre di San Foca ci sara'una manifestazione di protesta

Alta tensione M5s sul Tap - tre parlamentari 'Conte sbaglia'. Di Maio 'Penali per 20 miliardi' : E il ministro dell'Economia Giovanni Tria, alla festa del Foglio, ribadisce: 'Io dico, in generale, che bisogna sbloccare le opere pubbliche'. Ieri Conte aveva scritto ai sindaci per annunciare che ...

Tap - tensioni nel M5s : per Ciampolillo - De Bonis e Cunial 'Conte sbaglia' : Cresce la tensione nel M5s dopo il via libera del governo alla Tap. 'Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perchè non esiste alcun contratto tra Stato e Tap. Non ci possono ...

Tap - tre parlamentari M5s contro il premier Conte : 'Anche lui sbaglia' : Salgono le tensioni interne al M5s sul tema della costruzione del gasdotto Tap in Salento. I parlamentari del Movimento Lello Ciampolillo, Saverio De Bonis e Sara Cunial hanno criticato il premier ...

