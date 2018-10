Tap | alta tensione nel M5S | la base pugliese è in rivolta

Blastingnews

(Di domenica 28 ottobre 2018) L'annuncio del premier Giuseppe Conte, che ha dato il via libera alla realizzazione del gasdotto Tap VIDEO in Puglia, ha scatenato la confusione all'interno del Movimento 5 Stelle. L'offensiva dei comitati No Tap è partita sui social gia' ieri, con la diffusione di alcuni video in cui militanti strappano le tessere elettorali, un modo chiaro per manifestare al M5S la propria intenzione di non dare più il proprio voto a chi non mantiene le promesse elettorali da ricordare che Alessandro Di Battista, ex deputato M5S, aveva in passato affermato che col Movimento al governo sarebbero bastate due settimane per bloccare la realizzazione del Tap. Dal Movimento No Tap arrivano anche richieste di dimissioni per il vicepremier Di Maio, la ministra Barbara Lezzi e i parlamentari pentastellati eletti in Salento. Tap: 3 parlamentari del M5S contro Di Maio Vistosi messo all'angolo, il ...