Tajani lancia l' allarme | ' Governo immorale | con loro ogni italiano ha già perso

(Di domenica 28 ottobre 2018) Lo spread che non scende e i mercati che non sembrano vedere di buon occhio le strategie economiche delConte. Argomenti che interessano la sfera economica, ma che, inevitabilmente, diventano oggetto anche della discussione politica. Tra gli ultimi ad esprimersi sul programma che l'esecutivo al timone del Belpaese intende mettere in atto, è il presidente del Parlamento europeo Antonio, esponente di Forza Italia. Ospite a Foligno in occasione della conferenza Etica ed Economia di Nemetria, è stato interpellato su quanto sta avvenendo e le sue critiche si sono rivelate piuttosto dure, rafforzate dall'to per il futuro degli italiani. VIDEO La manovra non sarebbe etica secondoQuesta manovra - ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano - distrugge i pochi risparmi di chi ha bisogno. Stanno andando in fumo gli averi degli italiani. Da dopo le elezioni ...