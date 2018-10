Taekwondo | Cennamo si laurea campionessa italiana senior a Bari

Taekwondo - Campionati Italiani Cinture Nere 2018 : i risultati delle categorie femminili. Laura Giacomini si conferma - brillano Assunta Cennamo e Sofia Zampetti : Prima giornata di gare a Bari dei Campionati Italiani Cinture Nere di Taekwondo . Nella location del Palaflorio oggi si sono assegnati i titoli in tutte le categorie di peso femminili, con le migliori atlete italiane che si sono sfidate per il tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati . Nei -46 kg dominio di Sofia Zampetti . Questa giovane promessa, reduce dal podio al Riga Open, vince con ampio margine tutti e tre gli incontri, ...

Olimpiadi giovanili 2018 - Caulo e Cennamo medaglie di bronzo nel Taekwondo : Non solo nuoto, doppia medaglia alle Olimpiadi invernali anche dal Taekwondo . Dopo il bronzo nella categoria -63 kg maschile di Gabriele Caulo , che ha portato l'Italia Team momentaneamente a quota 13, ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 10 ottobre. Thomas Ceccon e Anna Pirovano a caccia delle medaglie nel nuoto - Assunta Cennamo ci prova nel Taekwondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). Ancora tante emozioni ci attendono oggi, con l’Italia che proverà a conquistare le medaglie in diverse specialità. Nel nuoto Thomas Ceccon e Anna Pirovano sono pronti ad essere protagonisti, nel taekwondo proverà a lottare per il podio Assunta Cennamo, mentre nell’arrampicata sportiva troveremo Filip Schenk. Italia ...