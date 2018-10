Strage di Erba | Olindo Romano parla per la prima volta a Le Iene | Non sono

Strage di Erba - Olindo parla a Le Iene : "Io e Rosa non siamo assassini" : "Sul piano giudiziario ci daranno ragione per forza. Non sono un assassino: ho confessato per proteggere Rosa e lei ha confessato per proteggere me". Parola di Olindo Romano. Oggi, in prima serata su Italia 1, a "Le Iene Show", Antonino Monteleone è tornato a occuparsi del processo per la Strage di Erba. E lo fa con un'intervista esclusiva a Olindo Romano, condannato all'ergastolo per il pluriomicidio avvenuto l"11 dicembre 2006, insieme alla ...