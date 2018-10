Strage di Erba | Olindo parla a Le Iene | Io e Rosa non siamo assassini

ilgiornale

(Di domenica 28 ottobre 2018) "Sul piano giudiziario ci daranno ragione per forza. Non sono un assassino: ho confessato per proteggeree lei ha confessato per proteggere me". Parola diRomano. Oggi, in prima serata su Italia 1, a "LeShow", Antonino Monteleone è tornato a occuparsi del processo per ladi. E lo fa con un'intervista esclusiva aRomano, condannato all'ergastolo per il pluriomicidio avvenuto l"11 dicembre 2006, insieme alla moglieBazzi. I due erano i vicini di casa delle vittime.Quella sera, nel paese in provincia di Como, furono uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini, e fu gravemente ferito il marito di quest"ultima Mario Frigerio.Si tratta della prima intervista in assoluto rilasciata daRomano dopo la condanna ed è stata realizzata all"interno del carcere di Opera, a Milano. Le ...