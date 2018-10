Inter - Spalletti : “allerta meteo? Penso a giocare” : “Allerta meteo per domani? Non ci sono dubbi, andiamo a giocare. Sappiamo orario e avversario, i se e i ma non ci appartengono”. Luciano Spalletti commenta così i timori su Lazio-Inter. “Nainggolan? Ha cominciato a correre, bisognerà vedere – prosegue il tecnico nerazzurro -. Ma non dipendiamo da un calciatore, siamo una squadra. Chi lo ha sostituito ha fatto bene. Possiamo sopportare fatiche importanti perché ...