Spalletti | “tornare in Champions come vincere un titolo”

(Di domenica 28 ottobre 2018) “L’Inter sarà soddisfatta se farà dei risultati importanti e andrà a ricollocarsi nelle prime quattro della classifica. Rimanere indiventa un traguardo, èla vittoria di un titolo perché ci sono squadre forti e tutte ambiscono a quello”. Lo dice il tecnico nerazzurro Lucianosoffermandosi sugli obiettivi stagionali alla vigilia del match con la Lazio. “Ci sono squadre che da anni sono in cima alla classifica perché ci stanno lavorando da anni”, evidenzia, sottolineando che “ultimamente la squadra ha fatto ottimi risultati”. I nerazzurri tornano con la testa al campionato dopo il k.o. incontro il Barcellona: “La squadra ieri mi ha mandato un importante segnale di reazione, di non voler accettare passivamente le situazioni avvenute nell’ultima partita e in quelle precedenti che non ...