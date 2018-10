Spalletti | posto Champions è come trofeo

Inter - Zenga : “Io al posto di Spalletti? Fantacalcio” : Walter Zenga non l’ha mai nascosto: la panchina dell’Inter è un suo sogno da sempre e spera un giorno di poter allenare la sua squadra del cuore. Ma non adesso però, come ha detto a ‘Pressing’ ieri sera: “Io sulla panchina dell’Inter? Non mettetemi in difficoltà con Spalletti che è un amico. Nella Playstation 2021 forse“. In merito alla sconfitta Interna contro il Parma, l’ex portiere ha ...