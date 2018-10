Spalletti | Lautaro con Icardi? Possibile

Lautaro Martinez : 'Inter - gioco poco per il modulo. Spalletti ha il suo equilibrio' : Nel poker dell'Argentina contro l'Iraq in copertina c'è anche Lautaro Martinez. L'attaccante interista alla prima da titolare in maglia albiceleste ha impiegato soltanto 18' per andare in gol , ...

Inter - Boninsegna : 'Icardi-Lautaro - l'idea mi stuzzica. Ma per vederli insieme Spalletti deve accettare di...' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, esprime la propria opinione sulla possibile coesistenza tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Roberto Boninsegna, crede che in questa Inter ...

Inter - Spalletti : 'Voglio lasciare un'impronta qui. Lautaro? E' egoista - ma non fa male' : L'Inter è una delle squadre più amate del mondo e noi abbiamo questa missione. Voglio lasciare un'impronta sul mio impegno in questa società. Tornando alla partita, abbiamo concesso poche occasioni, ...

Inter-Cagliari 2-0 : Lautaro Martinez-gol - Spalletti è terzo : MILANO - Altra corsa, altri tre punti. L'Inter continua a vincere - in campionato è alla terza gioia di fila - e lo fa anche stasera battendo a San Siro il Cagliari per 2-0: il gol iniziale porta la ...

Inter-Cagliari - Lautaro Martinez subito in gol : scelta azzeccata da Spalletti [VIDEO] : Inter-Cagliari, Lautaro Martinez subito in rete con la maglia nerazzurra dopo 12 minuti di gara a San Siro Inter-Cagliari, Lautaro Martinez ha sbloccato l’incontro dopo soli 12 minuti di gara. Il calciatore argentino, ha insaccato di testa battendo Cragno, un gol importantissimo per aprire le danze a San Siro contro il Cagliari. Ecco dunque il video della rete di Lautaro Martinez, scelta azzeccata da mister Spalletti per questo ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Settimana della verità - domani torna Lautaro” : Presente in conferenza per presentare il match di domani contro il Cagliari, Luciano Spalletti ritiene che la prossima possa essere la settimana della verità per l’Inter: “Ci può rimettere in carreggiata e in corsa con le prime della classifica. Cosa che in base ai primi risultati sembrava difficile. Ora invece siamo nelle condizioni di rivedere chi è scappato, se dovessimo far bene. Stiamo crescendo e se dimostriamo di esserci ...

Inter : Politano - Keita - Lautaro. Spalletti aspetta i gol dei nuovi : Il tempo dell'inserimento è finito. È arrivato il momento di battere un colpo, magari vincente. Di prendersi la scena, di esultare per una prodezza personale, ricevere l'abbraccio di San Siro e ...

Inter - Spalletti : "La Samp è un avversario tosto. Lautaro? Ha bisogno di tempo per recuperare" : Hanno fatto una cronaca spettacolare, che negli ultimi minuti ha trasmesso le emozioni dello stadio a tutte le persone che erano a casa. Faccio i complimenti a loro'. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO DAL ...

Inter - torna a disposizione Lautaro Martinez : i convocati da Spalletti : Lautaro Martinez pronto a tornare in campo con la sua Inter dopo i problemi fisici delle scorse settimane, ecco i convocati da Spalletti L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha convocato 22 giocatori per il match di domani sera a Marassi contro la Sampdoria, valido per la quinta giornata di Serie A. torna a disposizione Lautaro Martinez. Questo l’elenco. Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: De Vrij, ...

Inter - Spalletti : "Parma e Tottenham - siamo pronti"/ Ultime notizie - "Nainggolan fa la differenza. Lautaro..." : Inter, Spalletti: "Parma e Tottenham, siamo pronti". Ultime notizie, il tecnico nerazzurro fa il punto della situazione: "Nainggolan fa la differenza. Lautaro..."(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:59:00 GMT)

Inter-Torino 0-0 La Diretta Spalletti toglie Miranda e Lautaro dentro Skriniar e Perisic : Protagonista di un'eccellente campagna acquisti, l'Inter, perdendo all'esordio contro il Sassuolo, ha iniziato male il campionato che nelle intenzioni dovrebbe riportarla a competere...