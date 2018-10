Spal-Frosinone 0-3 | pagelle e tabellino

Highlights Serie A Spal-Frosinone 0-3. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Spal-Frosinone 0-3- La prima, dolce, volta del Frosinone. I ciociari ottengono la loro prima vittoria in campionato, in uno scontro salvezza che li vedeva assolutamente sfavoriti alla vigilia. La Spal, reduce dal successo contro la Roma di settimana scorsa, cade in casa e lo fa pesantemente contro la squadra di Longo. Il Frosinone sale a […] L'articolo Highlights Serie A Spal-Frosinone 0-3. Video Gol, pagelle e tabellino del match ...

Serie A : prima gioia per il Frosinone - Spal di nuovo in crisi : Primi gol in A per Chibsah e Pinamonti, nel mezzo Ciano: 3-0 e i ciociari conquistano tre punti salvezza. Sesto ko nelle ultime otto gare per i ferraresi

Serie A – Ventura di nuovo ko - il Frosinone sorprende contro la Spal : i risultati del pomeriggio : Il Chievo di Ventura perde ancora, il Frosinone sbanca a Ferrara e l’Udinese pareggia a Genova: i risultati di questa domenica pomeriggio di Serie A Dopo le vittorie di Atalanta e Juventus ed i pareggi di Fiorentina e Bologna, sono tre i match di questo pomeriggio domenicale scesi in campo a Cagliari, Genova e Ferrara. La decima giornata di andata della Serie A ha regalato emozioni questo pomeriggio con la vittoria in casa del ...

Spal-Frosinone 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Spal-Frosinone – Crolla in casa la Spal, che incassa 3 tre reti dal sorprendente Frosinone di Longo, in netta ripresa dopo l’avvio negativo. Top: Ciano; flop: Lazzari Spal (3-5-2): Gomis 5.5; Cionek 5.5 (60′ Antenucci 6), Vicari 6, Felipe 5.5; Lazzari 5, Missiroli 5.5, Schiattarella 5.5, Valoti 5 (57′ Everton 6), Fares 5; Paloschi 5.5 (77′ Floccari sv), Petagna 6. All. Semplici 5 Frosinone ...

Spal-Frosinone - le formazioni ufficiali : Spal-Frosinone, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per il campionato di Serie A, in particolar modo importanti partite per la salvezza. Già molto importante il match tra Spal e Frosinone, sono in palio punti decisivi per evitare gli ultimi posti della classifica. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Spal-Frosinone, le formazioni ufficiali SPAL (3-5-2) Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, ...