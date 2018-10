Sovranisti | quanti sono in Europa e cosa potrebbe succedere alle elezioni di maggio

Sovranisti - quanti sono in Europa e cosa può succedere alle elezioni di maggio : Alla vigilia delle elezioni in Baviera, lo scorso 14 ottobre, i media europei pronosticavano l’exploit dell’ultradestra di Alternative für Deutschland. È andata un po’ diversamente. I partiti anti-Ue e anti-immigrazione sono in ascesa in tutto Europa. quanti seggi possono guadagnare alle elezioni di maggio? C’è chi parla di un massimo di 100-150 poltrone. Ma i numeri non dicono tutto...