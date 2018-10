Sondaggi | per 44% degli italiani è Salvini che comanda nel governo Flessione di consensi

Brasile - aperte le urne. Bolsonaro resta in testa ai Sondaggi : ... il successo sui social network, e l'esasperazione dell'elettorato con una classe politica che - a dire il vero trasversalmente - si è rivelata corrotta.Bolsonaro non è indagato - caso più unico che ...

Trump su nei Sondaggi - midterm è un test per capire se ha punti deboli : New York. Martedì un sondaggio Washington Post-Schar School ha confermato che non soltanto il Partito democratico americano ha poche speranze di conquistare il Senato alle elezioni di metà mandato fra dieci giorni, ma rischia anche di non conquistare il controllo della Camera che sembrava molto più

Sondaggio Youtrend - perdono consensi Lega e M5s : il governo per la prima volta sotto il 60% : Perde consensi il governo giallo-verde. Se due settimane fa era al 60 per cento ora, dopo il caso manina e le tensioni sulla manovra, scende al 58,7 per cento . A illustrare gli ultimi dati è Lorenzo ...

Inter - nuovo Sondaggio col Barcellona per Malcom : ROMA - È stato uno dei casi che ha infiammato la finestra estiva di calciomercato: lo scippo di Malcolm da parte del Barcellona ai danni della Roma . L'esterno d'attacco brasiliano promesso a Monchi , ...

Sondaggi POLITICI/ Tecnè - Lega perde 2% in un mese : M5s al 27% - Pd-FI in leggero rialzo : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 11:35:00 GMT)

Sondaggi Elezioni Trentino Alto Adige 2018/ Regionali - i favoriti a Trento e Bolzano : primo ‘test’ per Governo : Sondaggi Elezioni Trentino Alto Adige 2018: le Regionali e Provinciali, i favoriti a Bolzano e Trento. primo test locale per il Governo Lega-M5s, le proiezioni(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 04:34:00 GMT)

Sondaggi - per il 12% degli elettori le decisioni sono prese soprattutto da Salvini : Secondo uno studio realizzato in occasione del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, il 32% degli italiani ritiene che le decisioni nel governo vengano prese da Di Maio e Salvini senza il premier Conte. Il 12% ritiene che sia soprattutto Salvini a decidere l'indirizzo dell'esecutivo giallo-verde.Continua a leggere

Sondaggi - calo per Lega e Movimento 5 Stelle : Da quando è nato il governo i due partiti che lo sostengono hanno sempre visto crescere i propri consensi. Ora per la prima volta si registra un loro calo, sia pur leggero. La flessione, secondo un ...

Sondaggi elettorali - con la manovra il governo perde consensi : in calo sia Lega che M5s : L'approvazione della manovra in Consiglio dei ministri sembra non essere apprezzata dagli italiani, tanto che gli ultimi Sondaggi danno le due forze di governo - Lega e M5s - leggermente in calo di consensi nelle ultime settimane. Recuperano terreno, invece, Pd e Forza Italia, pur rimanendo molto lontani.Continua a leggere

Sondaggi - per Demopolis la Lega è il primo partito con il 31 - 5%. Segue il M5S al 30%. Pd al 17 - 4 : La Lega di Salvini è la prima forza politica con il 31,5% dei voti, seguita a breve distanza dal Movimento 5 Stelle al 30%. È la fotografia che emerge dal Barometro Politico di ottobre realizzato dall’istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Seppur con impercettibili segni di ripresa, restano distanti i partiti di opposizione: il partito Democratico, in attesa del nuovo segretario, avrebbe il 17,4%, Forza Italia l’8,3%. Fratelli ...

