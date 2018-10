Smartphone | parola d' ordine | moltiplicare le fotocamere

Uno Smartphone 5G pieghevole di Huawei è in arrivo per il 2019 - parola di Richard Yu : Sia gli smartphone con display pieghevoli, sia il supporto alle nuove reti mobili 5G sono sempre più vicini. E Huawei si riconferma essere parte dell'avanguardia perché il CEO Richard Yu è ritornato a parlare del prossimo arrivo di uno smartphone pieghevole compatibile con il 5G in arrivo entro il 2019. L'articolo Uno smartphone 5G pieghevole di Huawei è in arrivo per il 2019, parola di Richard Yu proviene da TuttoAndroid.