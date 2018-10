Sky si prende Mediaset Premium

Tv8 - la rete in chiaro del gruppo Sky che prende le briciole (delle altre reti) e pensa di farci un buon panino : Lo Show dei Record torna sul piccolo schermo ma non su Canale 5. Il programma trasloca su Tv8, rete in chiaro del gruppo Sky, con la probabile conduzione di Enrico Papi. Come segnalato da Tvblog la prima registrazione sarebbe prevista per sabato 10 novembre presso gli studi De Paolis in via Tiburtina a Roma. La trasmissione per anni è stata trasmessa da Mediaset con la conduzione di Scotti, Perego, D’Urso e Mammucari per poi finire nel ...