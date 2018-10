Sky Calcio Club | Walter Veltroni ospite del ' senza giacca'

Calendario Serie A calcio - gli anticipi di oggi in tv. Gli orari e come vederli su Sky e Dazn : Si apre oggi con tre anticipi la decima giornata della Serie A di calcio. La prima partita di questo sabato di campionato sarà Atalanta-Parma alle 15.00. I bergamaschi si sono sbloccati con la netta vittoria per 5-1 con il Chievo e proveranno ora a ripetersi anche davanti al pubblico di casa. Alle 18.00 la capolista Juventus giocherà in trasferta contro l’Empoli. I bianconeri nell’ultima giornata hanno interrotto la striscia di vittorie con il ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 10a giornata Premier e 11a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in esclusiva tra il 26 e il 29 ottobre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la decima giornata A Wembley un “Monday Night” da non perdere: TOTTENHAM-MANCHESTER CITY lunedì 29 ottobre – ore 21 – Sky Sport Football (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Bundesliga con 3 partite in onda del nono turno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Calendario Serie A calcio - decima giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : Questo fine settimana si giocherà la decima giornata della Serie A di calcio. Il Calendario delle partite si aprirà sabato 27 alle 15.00 con la sfida dell’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Parma. Alle 18.00 scenderà in campo la capolista Juventus, che sfiderà in trasferta l’Empoli. I bianconeri, dopo lo stop contro il Genova, vorranno ritrovare subito i tre punti in campionato, vista la prestazione convincente con il Manchester ...

Donnarumma e l'errore sul gol di Icardi : Marchegiani commenta l'episodio a Sky Calcio Club : Nel post gara, l'attaccante argentino ha risposto così a una domanda di Fabio Caressa durante il 'Club' di Sky Sport: "Come ho fatto ad azzeccare la traiettoria giusta a differenza di Musacchio e ...

Serie A calcio | Il calendario di oggi | Orari | Probabili formazioni | Come vedere le partite in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 si completerà tra oggi, domenica 21, e domani, lunedì 22 ottobre. Dopo il solito trittico di anticipi al sabato, la domenica si aprirà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Frosinone ed Empoli. Trittico di gare anche alle ore 15.00, con Bologna-Torino, Chievo-Atalanta e Parma Lazio, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Cagliari, infine alle ore ...

A Sky Calcio Club scendono in campo più di 120 derby. Ecco la super squadra di Caressa. E c'è anche Mancini : Appuntamento con Fabio Caressa ed i suoi ospiti al termine del derby su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno . Costacurta, derby significa... la prima da titolare nel Milan "Per me derby vuol dire ...

Calendario Serie A calcio oggi - gli orari di tutte le partite. Come vedere in tv gli anticipi su Sky e Dazn : oggi scatta la nona giornata della Serie A di calcio, che si completerà lunedì 22 ottobre. Questo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si gioca dopo la sosta per le Nazionali e non ha previsto anticipi al venerdì. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: oggi ci saranno tre match da vivere in apnea. Si inizierà con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 9a giornata Premier e 8a Bundesliga : Calcio Estero 10 incontri in esclusiva tra il 19 il 22 ottobre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la nona giornata Super sfida a Stamford Brige: CHELSEA-MANCHESTER UNITED | Sarri vs Mourinho sabato 20 ottobre, ore 13.30 (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Bundesliga con 4 partite in onda dell’ottavo turno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Il Garante diffida Sky : "Informate gli abbonati delle novità nell'offerta calcio e del diritto di recedere" : ROMA - Bacchettata del Garante per le Comunicazioni, dell'AgCom, sulle dita di Sky. Il Garante invia una formale diffida alla emittente a pagamento, che ha violato i diritti dei consumatori con la sua ...

Calendario Serie A calcio - nona giornata : gli orari e il programma delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 è ormai alle porte. Tra il 20 ed il 22 ottobre si tornerà in campo. Il turno prenderà il via dall’ormai consueto trittico di anticipi al sabato per le squadre che scenderanno in Champions League: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà il Genoa, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita all’Udinese. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...

Antitrust : «Entro inizio 2019 conclusione indagine su Calcio Sky e DAZN» : «Posso dire che l'istruttoria, iniziata ad agosto, all'inizio dell'anno prossimo vedrà la sua conclusione». Lo annuncia Roberto Sommella, direttore Relazioni esterne e rapporti istituzionali dell'Autorità Antitrust, riferendosi all'inchiesta aperta dall'Antitrust su Sky e Dazn dopo la nuova ripartizione dei diritti tv della Serie A. Inchiesta nata perché «si presume - ha spiegato Sommella ricevendo il ...

Prossima giornata Serie A calcio - gli orari delle partite e come vederle su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 20 ed il 22 ottobre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio infatti si giocherà dopo la sosta per le Nazionali. La tornata si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante: saranno 10 match da vivere in apnea. Si inizierà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà ...