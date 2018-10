Sinodo | Papa | è tempo di difendere la Chiesa dal Grande accusatore

Sinodo : concluso voto. Sako - noi con Papa : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 27 OTT - Il Sinodo sta per concludere i suoi lavori. Il documento finale è stato votato. Ora è il momento delle conclusioni. Il primo a prendere la parola è stato il ...

I giovani del Sinodo al Papa : "Grazie per averci dato spazio : Ha bisogno di ritrovare la speranza e di vivere la felicità che si prova nel dare più che nel ricevere, lavorando per un mondo migliore'. 'Noi vogliamo affermare - continuano i giovani del Sinodo - ...

Papa Francesco caduto tornando dal Sinodo/ Inciampa e.. rilancia : “viaggio in Madagascar nel 2019” : Piccolo incidente per Papa Francesco caduto in strada in Vaticano: "è Inciampato, poi si è rialzato ma ora sta bene", ha spiegato Greg Burke. "Stava tornando a Santa Marta dopo il Sinodo"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:32:00 GMT)

Il Papa cade tornando dal Sinodo : 'Si è rialzato e sta bene' : Roma, 9 ott., askanews, - Piccolo incidente oggi per Papa Francesco, che è caduto tornando a Casa Santa Marta dopo il Sinodo, che si sta tenendo sempre in Vaticano vicino alla residenza del Pontefice. ...

Il Papa cade tornando dal Sinodo : "Si è rialzato e sta bene" : Roma, 9 ott., askanews, - Piccolo incidente oggi per Papa Francesco, che è caduto tornando a Casa Santa Marta dopo il Sinodo, che si sta tenendo sempre in Vaticano vicino alla residenza del Pontefice.

Sinodo Vescovi. Papa Francesco incontra giovani e anziani insieme : giovani e anziani di tutto il mondo in dialogo con il Papa Parteciperanno all'incontro con Papa Francesco, insieme con giovani e anziani provenienti da tutto il mondo, l'arcivescovo di Panamá, mons. ...

Sinodo - Il Papa ai giovani : 'Innamoratevi della libertà' : Ognuno dei vostri popoli si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa. Il populismo è il contrario del popolare, è chiusura. State attenti '. 'Come vincere questa mentalità che ...

Sinodo - Papa : non lasciare i giovani soli : 13.35 "Non lasciamo i nostri ragazzi soli nelle mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione".Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia nella messa di apertura del Sinodo sui giovani. Il Papa esorta a "rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione e di violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi.I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a un maggior ...

Sinodo - Papa Francesco : "cambiamo ciò che ci separa dai giovani"/ Ultime notizie - "la speranza ci interpella" : Sinodo, Papa Francesco: "cambiamo ciò che ci separa dai giovani". Ultime notizie, il pontefice sottolinea nell'omelia della messa di apertura: "la speranza ci interpella"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:10:00 GMT)

Il Papa apre il Sinodo e si commuove quando saluta i vescovi cinesi : Città del Vaticano, 3 ott., askanews, - 'Oggi, per la prima volta, sono qui con noi anche due confratelli vescovi dalla Cina Continentale. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto': così Papa Francesco ...