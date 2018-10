Sinodo | nel documento finale le risposte della Chiesa alle sfide dei giovani

Vocazione personale e impegno nel mondo : il testo finale del Sinodo : I giovani spronano la Chiesa a essere profetica in questo campo, con le parole ma soprattutto attraverso scelte che mostrino che un'economia amica della persona e dell'ambiente è possibile. Insieme a ...

Il Sinodo apre all'accoglienza dei gay nella Chiesa : "Favoriamo l'accompagnamento nella fede degli omosessuali" : Una svolta importante, si potrebbe dire storica. Nel documento finale del Sinodo si raccomanda l'accoglienza delle persone gay. "Esistono già in molte comunità cristiane cammini di accompagnamento nella fede di persone omosessuali: il Sinodo raccomanda di favorire tali percorsi - si legge nell'atto approvato interamente dai padri sinodali ma che su questo punto ha registrato 65 voti contrari su 248 presenti. "In questi cammini - ...

Rai Vaticano : il 29 ottobre su Raiuno "Viaggio nella Chiesa di Francesco" dedicato al Sinodo e a Paolo VI e Romero santi : E "la scienza laica apprezza" come dice a Rai Vaticano Angelo Riccaboni, presidente del network sviluppo sostenibile del Mediterraneo per conto dell'Onu. Infine, Pompei, patrimonio immenso dell'...

Sinodo dei giovani - ora nel testo spunta la parola "Lgbt" : Sembra proprio che il Sinodo sui giovani attualmente in corso in Vaticano, si concluderà il 28 ottobre, passerà alla storia come la prima volta in cui la Chiesa cattolica adotta la terminologia Lgbt. ...

Papa Francesco caduto tornando dal Sinodo/ Inciampa e.. rilancia : "viaggio in Madagascar nel 2019" : Piccolo incidente per Papa Francesco caduto in strada in Vaticano: "è Inciampato, poi si è rialzato ma ora sta bene", ha spiegato Greg Burke. "Stava tornando a Santa Marta dopo il Sinodo"

