Sinodo | documento finale tra il vago e l' ambiguo

Al Sinodo il documento finale contiene solo 2 paragrafi sulle donne e la parità di genere : Eppure da tempo le donne nel mondo cattolico chiedono parità di trattamento, chiedono di non essere subalterne, di avere più voce in capitolo, di entrare a far parte del decision making. Il documento ...

Sinodo : Forte eletto per l'Europa in Commissione per Documento : L'arcivescovo Bruno Forte rappresenterà l'Europa nella Commissione per il Documento finale del Sinodo sui giovani. La sua elezione - unico presule del Vecchio Continente entrato nell'organismo come membro eletto - è un segnale molto importante perchè monsignor Forte era stato segretario speciale nei Sinodi per la famiglia ed in quella veste rappresentò di fatto il ...