Si vota il nuovo presidente del Brasile : Il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro resta il favorito al ballottaggio: i risultati arriveranno nella tarda serata The post Si vota il nuovo presidente del Brasile appeared first on Il Post.

La FIGC ha il suo nuovo presidente : Gravina votato dal 97 - 2% dell’assemblea elettiva : Gravina è il nuovo presidente della FIGC: i dettagli sull’elezione del nuovo numero uno della federazione italiana Gabriele Gravina è stato eletto nuovo presidente della FIGC. E’ bastato un solo turno di votazioni per eleggere il nuovo numero uno della federazione italiana: 97,2% dei voti per Gravina: i voti validamente espressi sono stati 485,77. Il quorum era pari a 364,33 e Gravina ha ottenuto 472,15 voti, pari a 97,2%. Le ...

Medicina - il ministro : «Più posti dal 2019 e un nuovo test» vota : Dopo l’incidente in consiglio dei ministri il titolare dell’Istruzione: «Andremo per gradi e cambieremo con l’accordo degli Atenei. Il numero chiuso, per ora, resta» Vota

Pd - oggi le primarie per scegliere il nuovo segretario regionale : ecco dove e quando votare : E' il giorno delle primarie per la segreteria regionale del Partito Democratico. Secondo le stime in tremila si recheranno ai seggi. Gli elettori sono chiamati a votare contestualmente un candidato ...

In Brasile si vota il nuovo presidente : Il favorito è Jair Bolsonaro, estimatore della dittatura e noto per le sue frasi razziste, omofobe e misogine: tutti gli altri candidati sono dati molto indietro The post In Brasile si vota il nuovo presidente appeared first on Il Post.

In Macedonia si vota per un nuovo nome : E soprattutto per entrare nella NATO e nell'Unione Europea, come previsto dall'accordo raggiunto con la Grecia The post In Macedonia si vota per un nuovo nome appeared first on Il Post.

Csm - David Ermini nuovo vicepresidente : eletto alla terza votazione con 13 voti : David Ermini, 59 anni, deputato del Pd per due legislature e avvocato penalista, é il nuovo vicepresidente del Csm. È stato eletto dal plenum di Palazzo dei marescialli, presieduto dal...

Ponte Morandi - nuovo decreto in arrivo. Ma dov'è finita la bozza presentata da Conte e votata dai ministri? : Il premier Giuseppe Conte ha finalmente detto la sua. Il 13 agosto, infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha fatto pressione sul governo, imponendo la stesura di un decreto , che ...

M5S - nuovo attacco hacker sulla piattaforma Rousseau : si vota comunque : L'assalto da parte dello stesso pirata informatico che bucò il sistema un anno fa. Rivelata lista di donazioni, ma il Movimento conferma la chiamata elettorale in vista delle Regionali di Abruzzo e Sardegna