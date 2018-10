SHOEI GT AIR II nuovo casco per ogni stagione

laragnatelanews

(Di domenica 28 ottobre 2018) GT-Air II è stato presentato in 7 colori e 9 varianti grafiche con una linea aggressiva e al contempo snella , studiata nella galleria del vento, per una guida rilassata in assenza di turbolenze. E’ predisposto inoltre per l’installazione del Sistema di comunicazione SENA SRL2* (RIDER LINK2), che viene perfettamente integrato nella forma della calotta, eliminando la presenza di centraline esterne. La visiera formata in 3D (CNS-1) con il suo meccanismo di abbassamento e regolazione, offre un campo di visuale esteso ed una forma ottimale per una miglior chiusura ermetica. Ilvisierino interno parasole QSV-2 installato è stato allungato di 5 mm per ridurre la quantità di luce proveniente dalla parte inferiore ed eliminare qualsiasi disturbo legato a questo fenomeno. Il sistema di chiusura rapido in acciaio inossidabile e le imbottiture interne completamente ...