Serie C | buona la prima di Brocchi al Monza | battuto il Fano

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Serie A Spal - Semplici : «Buona prestazione - peccato per il risultato» : TORINO - "Solo il risultato non mi soddisfa, abbiamo fatto una buona prestazione contro un Torino quadrato. Penso che ci siano solo 5-6 squadre superiori a loro in questo campionato" . Leonardo ...