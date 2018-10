Serie A streaming LIVE | ecco dove vedere la diretta delle partite

Serie A - 10^ giornata campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Continua a partire da oggi, sabato 27 ottobre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la decima giornata di andata, che si apre con tre anticipi. Il turno si chiuderà lunedì con Lazio-Inter. Il big match si gioca domenica sera tra Napoli e Roma.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la ...