Seconda carovana di migranti verso Usa

Circa 1.500, in gran parte honduregni,hanno sfondato la recinzione metallica che separa il Guatemala dal Messico e dopo uno scontro con la polizia sono riusciti a entrare, ma con l'intenzione di andare negli Usa. La polizia in assetto antisommossa ha lanciato lacrimogeni. Ihanno risposto lanciando pietre e bastoni.Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di un altro gruppo diillegali, partiti ieri da El Salvador. Trump ha allertato l'esercito già per la prima(7mila persone)ferma in Messico(Di lunedì 29 ottobre 2018)