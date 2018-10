Sebastian Vettel | GP Messico F1 2018 | “Non mi piace perdere | ma bisogna fare i

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton campione del mondo! Sebastian Vettel rafforza la seconda piazza dopo il GP del Messico : Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera. Il pilota britannico della Mercedes, con il quarto posto odierno in Messico il contemporaneo secondo di Sebastian Vettel, si è portato a casa l’iride 2018 con pieno merito, chiudendo la partita al secondo tentativo, dopo non esservi riuscito ad Austin. Un successo meritato per un pilota che ha saputo essere costante e solido ogni weekend. Classifica Mondiale piloti F1 ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Abbastanza contento del risultato - le Red Bull erano più veloci” : Sebastian Vettel, nonostante il quarto posto sulla griglia di partenza, mostra una moderata soddisfazione per quanto è riuscito a fare nelle qualifiche del GP del Messico. Il pilota tedesco, pescato dai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a pochi minuti dal termine delle qualifiche: “Sono abbastanza contento del risultato, credo che sia stata una buona sessione, la macchina andava bene, eravamo molto vicini. ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Manca l’aderenza - bene il passo gara. Per le qualifiche…” : Sebastian Vettel non ha brillato nelle prove libere del GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha pagato alcune difficoltà similari a quelle della Mercedes e ha faticato a tenere il passo delle indemoniate Red Bull, pur facendo capire a tratti che ci sono margini di miglioramento in vista delle qualifiche e della gara. Il tedesco, secondo in classifica generale ma ormai rassegnato al trionfo finale di ...

Sebastian Vettel - GP Messico 2018 F1 : “Manca l’aderenza - bene il passo gara. Per le qualifiche…” : Sebastian Vettel non ha brillato nelle prove libere del GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha pagato alcune difficoltà similari a quelle della Mercedes e ha faticato a tenere il passo delle indemoniate Red Bull, pur facendo capire a tratti che ci sono margini di miglioramento in vista delle qualifiche e della gara. Il tedesco, secondo in classifica generale ma ormai rassegnato al trionfo finale di ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “L’obiettivo è vincere. Troppi incidenti? Cercherò di tenere un margine di sicurezza maggiore” : Sebastian Vettel e la voglia di riscatto. Siamo alla vigilia del GP del Messico 2018, terzultima prova del Mondiale di Formula Uno, e per il ferrarista il round ha un sapore particolare. Reduce da una sequenza di errori che lo hanno fatto finire nel tritacarne della critica, Seb ha molto di che farsi perdonare e sulla pista intitolata ai fratelli Rodriguez ha voglia di voltare pagina e mettersi alle spalle quanto accaduto. La Ferrari, in Texas, ...

F1 - GP Messico 2018 : Lewis Hamilton e la Mercedes vogliono festeggiare - Sebastian Vettel deve ritrovarsi - attenzione a Max Verstappen! : Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di calarsi nell’abitacolo, indossare la tuta e il casco e spingere. Dopo Austin (Stati Uniti) è il momento di Città del Messico per il terzultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Siamo reduci da un risultato inatteso: la vittoria di Kimi Raikkonen dopo 5 anni. Il finlandese della Ferrari ha centrato il bersaglio grosso dopo 113 GP di digiuno permettendo alla scuderia di Maranello ...

F1 - Mondiale 2018 : l’incredibile serie di errori di Sebastian Vettel - per una stagione di enormi rimpianti : Si è sempre detto che, per sconfiggere un avversario che sembra non avere punti deboli, non si possa commettere il minimo errore. Quando affronti un rivale come Lewis Hamilton che ha a disposizione una vettura come la Mercedes, devi essere impeccabile lungo tutti i 21 appuntamenti della stagione e, quando la macchina non permette di competere per il successo, è fondamentale raccogliere il massimo bottino di punti possibile. Questo imperativo era ...

F1 - emergenza Sebastian Vettel in Ferrari : il tedesco continua nella sequenza di errori. Il team deve recuperarlo! : “Non è un periodo facile per molti motivi. I risultati e le gare sono una parte del quadro, ma ci sono anche altre cose un po’ diverse rispetto al passato. Però nulla che non si possa superare“. Queste le parole di Sebastian Vettel, reduce da un’altra gara incolore ad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, già penalizzato nel corso delle prove libere ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen vince - Sebastian Vettel sbaglia ancora - cosa succede in casa Ferrari? : Kimi Raikkonen torna alla vittoria in Ferrari e riporta un minimo di sorriso ad una scuderia che sta vivendo un finale di stagione davvero complicato, sotto molti punti di vista. La speranza di tutti era vedere Sebastian Vettel impegnato nella caccia al titolo in queste ultime gare, invece il tedesco continua a commettere errori ed a dilapidare una vettura che, spesso, se la può giocare anche con la Mercedes, come successo al Circuit Of The ...

Sebastian Vettel - GP Stati Uniti 2018 : “Non è un periodo semplice. Alcune cose sono un po’ diverse rispetto al passato” : Sebastian Vettel si porta a casa un quarto posto pieno di amarezza al termine di un GP degli Stati Uniti 2018, quartultima prova del Mondiale di Formula Uno, ricco di delusione. Il contatto con Daniel Ricciardo, ennesimo errore di quest’annata e la vittoria del compagno di squadra Kimi Raikkonen sono riscontri che non fanno di certo così piacere. Un periodo molto complicato per il teutonico che deve assolutamente ritrovarsi ma che, ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 | Sebastian Vettel : “Peccato per non aver centrato la pole”. Kimi Raikkonen : “Domani non ho nulla da perdere” : Giornata agrodolce in casa Ferrari. Le vetture di Maranello hanno compiuto importanti passi in avanti rispetto alla brutta giornata di ieri, ma la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti (clicca qui per la cronaca) è svanita per 61 millesimi per quanto riguarda Sebastian Vettel e 70 per Kimi Raikkonen, una vera inezia. Distacchi decisamente ridotti nei confronti di Lewis Hamilton, che aumentano i rimpianti dei due piloti, specialmente ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 | Sebastian Vettel : “Peccato per non aver centrato la pole” - Kimi Raikkonen : “Domani non ho nulla da perdere” : Giornata agrodolce in casa Ferrari. Le vetture di Maranello hanno compiuto importanti passi in avanti rispetto alla brutta giornata di ieri, ma la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti (clicca qui per la cronaca) è svanita per 61 millesimi per quanto riguarda Sebastian Vettel e 70 per Kimi Raikkonen, una vera inezia. Distacchi decisamente ridotti nei confronti di Lewis Hamilton, che aumentano i rimpianti dei due piloti, specialmente ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Sebastian Vettel - un altro peccato ad Austin che costa 3 posizioni. Quanti errori del tedesco! : E’ vero, il GP degli Stati Uniti di Formula Uno ancora non ha avuto luogo. Ad Austin siamo in attesa di goderci le qualifiche e la corsa domenicale ma nelle prove libere del venerdì qualcosa di importante è accaduto: la penalizzazione a Sebastian Vettel. Il tedesco è stato punito dalla Direzione Gara (3 posizioni in griglia di partenza) per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera rossa. Un errore non da campione del ...

Sebastian Vettel - GP Stati Uniti 2018 : “Penalità? Ho commesso un errore. Con la pioggia poco competitivi” : E’ proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato ad Austin (Stati Uniti) per la Ferrari nel quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sebastian Vettel, infatti, è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse. Una sanzione che complica ulteriormente la vita al tedesco della Ferrari, in difficoltà con la SF71H in condizioni da bagnato, come il decimo ...