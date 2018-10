Se l' Europa dei popoli dissotterra l' ascia della sua storia peggiore

Una breve “storia sismica” della Grecia - sede dei terremoti più forti d’Europa e colpita anche da due devastanti “Megathrust” : Stanotte la Grecia è stata scossa da un violento terremoto verificatosi a 33 km da Mouzaki, nella parte meridionale dell’isola di Zante. In Grecia avvengono i terremoti più forti d’Europa, molto più intensi dell’evento di magnitudo 6.8 delle scorse ore. L’ultimo vento simile si è verificato il 21 luglio del 2017: terremoto di magnitudo 6.6 sull’isola di Kos, solo un mese dopo il sisma del 12 giugno di magnitudo 6.3 sull’isola di Lesbo. Eventi ...

Pagelle Milan-Betis Siviglia 1-2 - Europa League 2019 : non basta Cutrone - troppi errori dei rossoneri : Il Milan viene sconfitto 2-1 dal Betis Siviglia nella terza giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019 di calcio. A San Siro i rossoneri subiscono il gioco degli spagnoli, che li sorpassano in classifica e vanno al comando del Gruppo F. Andiamo a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle della partita. Pagelle Milan-Betis Siviglia MILAN Reina 4,5: giornata no lui. Rischia molto su un rinvio nei primi minuti e poi fa ...

Europa League - ancora momenti di tensione a Marsiglia : teste di maiale davanti all’albergo dei tifosi laziali : A Marsiglia proseguono i momenti di tensione tra la tifoseria dell’Olympique e i supporters della Lazio giunti in Francia per assistere alla gara di stasera al “Velodrome”. Dopo gli scontri tra le due tifoserie di ieri sera, conclusisi con qualche ferito, oggi sono state appese due teste di maiale al cancello di un albergo dove stanno soggiornando molti sostenitori biancocelesti. Così, se da un lato la Lazio ha comunicato ...

Europa League - brutte notizie per il Milan : l'Uefa potrebbe confiscare i premi dei rossoneri : Il massimo organismo europeo potrebbe confiscare i premi ottenuti dalla società rossonera in questa edizione di Europa League Nuvoloni neri all'orizzonte per il Milan , la società rossonera potrebbe ...

Europa League - brutte notizie per il Milan : l’Uefa potrebbe confiscare i premi dei rossoneri : Il massimo organismo europeo potrebbe confiscare i premi ottenuti dalla società rossonera in questa edizione di Europa League Nuvoloni neri all’orizzonte per il Milan, la società rossonera potrebbe non ricevere i premi economici ottenuti in questa edizione di Europa League. L’Uefa infatti ha al momento congelato la cifra guadagnata fino ad ora dal club in mano al Fondo Elliott, in attesa dell’udienza per discutere il ...

Salute alimentare - “Italia seconda in Europa per obesità infantile : il 21 - 3% dei bambini è in sovrappeso - il 9 - 3% obeso” : In Italia 1 milione e 300mila minori sono a rischio denutrizione, mentre il 30% circa è obeso o in sovrappeso, denuncia il Rapporto sulla povertà in Italia pubblicato dall’Istat a giugno 2018. Per invertire il trend negativo, Helpcode Italia Onlus e l’Ospedale Gaslini di Genova hanno lanciato la campagna congiunta “C’era una volta la cena” contro la malnutrizione infantile causata, in particolare, da abitudini alimentari scorrette e uno ...

Il M5s è lieto del successo dei Verdi. Ma perché in Europa non stanno insieme? : ... ha dichiarato pochi giorni fa al Foglio , ''come si fa a dire che i grillini sono diversi da Matteo Salvini, se è con lui che stanno in coalizione, portando avanti una politica unica e in ...

Il M5s è lieto del successo dei Verdi. Ma perché in Europa non stanno insieme? : L'inarrestabile ascesa dei Verdi è sicuramente il dato più interessante della complessa transizione politica apertasi in Germania con le elezioni in Baviera, che hanno confermato la crisi dei conservatori della Cdu/Csu e il crollo dei socialisti. Nel Baden-Württemberg sono al governo con il partito di Angela Merkel ed esprimono il governatore, nel ricco Land meridionale andato da poco al voto sono diventati il ...

Mercato auto Europa - settembre nero : -23 - 4%. In Italia il MISE convoca i segretari dei sindacati : Dopo i bagordi estivi, i nodi vengono al pettine. Il boom del Mercato auto registrato in Europa ad agosto (+ 29,8% e 1,17 milioni di unità) aveva precise ragioni: promozioni allettanti e le (molte) autoimmatricolazioni – i cosiddetti veicoli “Km 0” – utilizzate dai concessionari, fatte per dribblare il nuovo ciclo di omologazione WLTP, in vigore da settembre, che avrebbe reso molti modelli fuori legge e invendibili. Nel nono mese ...

“Il M5s è incompatibile con noi”. Parla il leader dei Verdi in Europa : Roma. “Una coalizione tra grillini e Verdi? A me pare che la collocazione naturale del M5s, in Europa, sia nel blocco dei partiti sovranisti. E d’altronde, non è coi sovranisti d’estrema destra che governano in Italia?”. Vista da Bruxelles, la questione sull’identità profonda del M5s appare abbastan

Una raccolta firme per un'Europa unita - federale - dei diritti civili e sociali : ... offrire libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne, favorire lo sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e stabilità dei prezzi, un'economia di mercato ...

L'Europarlamentare 5 Stelle Daniela Aiuto : "Lascio il Movimento. La Casaleggio ci chiede le password dei social - è entrata nelle nostre vite" : L'europarlamentare Daniela Aiuto lascia il Movimento 5 Stelle. Dopo essersi autosospesa per la notizia di aver chiesto rimborsi al parlamento europeo per uno studio copiato in realtà da Wikipedia, abbandona definitivamente il partito di Casaleggio e Grillo. "Nel Movimento 5 Stelle gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla Casaleggio, o scelte lì. ...

Il sogno dei padri è un incuboL’Europa ci piace sempre meno : E’ stato uno dei sogni più grandi del secolo scorso, fior di pensatori, di uomini politici hanno dato vita ad una delle più grandi illusioni che l’intelligenza umana abbia mai immaginato:gli Stati Uniti d’Europa. Nazioni lontanissime e stati profondamente diversi per caratteri, peculiarità e visione della vita e del mondo hanno cercato di smussare incomprensioni e distanze antropologiche per diventare una nuova realtà geopolitica,economica e ...