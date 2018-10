Scuole chiuse domani

Allerta Meteo Veneto : domani niente Scuole chiuse a Venezia - possibile orario prolungato : La Protezione civile del Veneto rende noto che a Venezia non sembra al momento necessario decidere la chiusura delle scuole per domani, ma potrebbe essere opportuno prolungare la presenza degli studenti in classe, dato che il picco dell’acqua alta, tra 135 e 140 centimetri, è previsto tra le 12 e le 14. L'articolo Allerta Meteo Veneto: domani niente scuole chiuse a Venezia, possibile orario prolungato sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Veneto : lunedì 29 ottobre Scuole chiuse a Belluno : In considerazione del forte maltempo che si abbatterà, secondo le previsioni, in tutto il Veneto, in particolare nell’area dolomitica, la Prefettura di Belluno ha disposto per lunedì la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo Allerta Meteo Veneto: lunedì 29 ottobre scuole chiuse a Belluno sembra essere il primo su Meteo Web.

Belluno. Maltempo : lunedì 29 ottobre Scuole chiuse : Una misura preventiva adottata dalla Prefettura. A Belluno è stata disposta per lunedì 29 ottobre la chiusura delle scuole. La

Allerta Meteo - prime “Scuole chiuse” per Lunedì 29 Ottobre : ecco in quali Comuni [ELENCO] : Allerta Meteo – Una forte ondata di maltempo si sta per abbattere su gran parte dell’Italia. La Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di Allerta Meteo che interessa molte regioni del nostro Paese. Il versante Nord Est sarà tra i più colpiti: per domani in Friuli Venezia Giulia si prevede Allerta rossa, mentre in Veneto maltempo anche per l’inizio della prossima settimana. Arrivano così le disposizioni delle prime ...

Modica - Scuole chiuse il 2 novembre : Il sindaco di Modica con un'ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il 2 novembre per la Commemorazione dei defunti

Maltempo Abruzzo : si contano i danni - domani niente Scuole chiuse : Tornano il sole ed il cielo sereno in Abruzzo, dopo l’intensa ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio regionale, ed in particolare sulla costa, da domenica pomeriggio fino alla scorsa notte. In 24 ore, secondo le stime, è caduto il doppio dell’acqua che in media cade in tutto il mese di ottobre. Intanto si contano i danni: ovunque, dal Chietino al Teramano passando per il pescarese, si sono registrate ...

Maltempo : Scuole chiuse a Catanzaro e Crotone - temporali nel Salento : Nuova ondata di Maltempo nel Sud Italia. In Calabria l'allerta diramato dalla Protezione Civile regionale ha spinto alcuni sindaci a chiudere le scuole. Fra questi quelli di Catanzaro e Crotone. ...

Maltempo al Centro-sud - domani Scuole chiuse a Pescara e in molti comuni della Calabria : I centri interessati dai provvedimenti di chiusura sono Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio, Cariati, Crosia, Civita e Frascineto, in provincia di Cosenza. In Abruzzo caduto in 24 ore il doppio dell'acqua di un mese. E già si vede la prima neve.Continua a leggere

Maltempo al Centrosud - Scuole chiuse a Pescara e in molti comuni della Calabria : scuole chiuse a Pescara anche martedì per le piogge che cadono incessanti dalla notte scorsa e che hanno provocato allagamenti soprattutto nella zona sud della città. "Siamo consapevoli dei disagi che ...

Maltempo Pescara : superati i 200 mm - allagamenti e disagi. Domani Scuole chiuse : Continua a piovere in Abruzzo, superati i 200 mm a Pescara. Domani chiuse le scuole! Il vortice di bassa pressione formatosi nel mar Tirreno sta causando notevoli disagi lungo i versanti orientali...

Maltempo al centrosud - diverse Scuole chiuse | Danni a Capri : I centri interessati dai provvedimenti di chiusura sono Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio, Cariati, Crosia, Civita e Frascineto, in provincia di Cosenza. In Abruzzo caduto in 24 ore il doppio dell'acqua di un mese.

Maltempo - ancora allerta in Abruzzo : a Pescara Scuole chiuse anche domani : ancora Maltempo in Abruzzo: scuole chiuse anche domani a Pescara a causa della pioggia che da oltre 24 ore sta interessando la città e che ha provocato allagamenti soprattutto nella zona sud. Il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa oggi, sospendendo l’attività didattica anche per la giornata di domani. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali. Tra un’ora ...

'Domani Scuole chiuse a Napoli' - ma è una fake news sul maltempo in Campania : Una fake news gira in queste ore in cui si annuncia che le scuole resteranno chiuse anche domani. Sono probabilmente studenti, con poca voglia di studiare, che cercano di portare a casa un altro ...