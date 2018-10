Scuola - il Consiglio di Stato : «Non si può bocciare in prima media» : Il periodo è quello più delicato nella vita di un bambino-ragazzo: si cambia ciclo di studi, si cambia Scuola , compagni, insegnanti, materie e regole. Anche per questo il Consiglio di...

A Scuola col panino da casa : sì del Consiglio di Stato : Le famiglie che non ritengono valida l’offerta alimentare della mensa della scuola o che non possono permettersi il costo...

Scuola - VIA LIBERA A PANINI E ‘SCHISCETTA’ DA CASA/ Benevento - Consiglio di Stato dà torto a Clemente Mastella : Il Consiglio di Stato dà torto al sindaco di Benevento Clemente Mastella che aveva vietato ai genitori di dare a figli il pranzo fatto in CASA , ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:46:00 GMT)

Pasticcio al concorso dei precari della Scuola. Consiglio di Stato invia atti alla Consulta - ma non lo sospende : Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa del concorso straordinari per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati", della cosiddetta legge sulla Buona scuola.In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse.La decisione con cui la sesta ...